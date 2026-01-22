Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exmánager de Yeison Jiménez compartió desgarrador mensaje: "te extrañaré lo que quede de vida"

Rafael Muñoz, exmánager de Yeison Jiménez, desempolvó algunos videos del fallecido cantante de música popular.

Yeison Jiménez en los Premios Juventud.
En medio del duelo por la trágica muerte de Yeison Jiménez, quien partió de este plano el pasado 10 de enero, en las últimas horas, Rafael Muñoz, su exmánager, compartió desgarradores videos con los que recordó al fallecido cantante.

¿Qué dijo el exmánager de Yeison Jiménez tras la muerte del cantante?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el hombre ha construido una sólida comunidad de miles seguidores, sorprendió al desempolvar algunos videos protagonizados por el artista de música popular, años atrás.

En la primera grabación que Muñoz compartió por medio de sus historias, se puede apreciar a Jiménez sobre el escenario mientras ofrecía un concierto para cientos de personas que también fueron registradas disfrutando de esta noche especial.

"Te extrañaré lo que quede de vida", escribió Rafel justo a la lado del comentado video del artista durante uno de sus tantos conciertos.

¿Cuál fue la conmovedora publicación del exmánager de Yeison Jiménez?

Así mismo, reveló un video inédito del artista enviándole un saludo a su colega Jhonny Rivera desde París, mientras posaba cerca a la famosa torre Eiffel.

"Un saludo a mi parcerito Jhonny Rivera de parte de Yeison Jiménez, él sabe que yo siempre digo lo mismo", dijo el artista en su momento.

Frente a esto, el exmánager del cantante se mostró conmovido por su partida y por los recuerdos que hoy son más valiosos que nunca.

"Solo encontrar recuerdos me entristece, pero a la vez me haces reír como siempre lo hacías, qué tal este saludo @jhonnyrivera", escribió.

¿Qué ha dicho Jhonny Rivera sobre la muerte de Yeison Jiménez?

Como muchos, Jhonny Rivera se ha mostrado afectado y conmovido por la muerte de su colega, con quien tuvo la oportunidad de coincidir en muchas oportunidades, además de juntas sus talentos para hacer música y conectar con sus seguidores.

Yeison Jiménez en Buen día Colombia.
El pereirano, hizo parte del sentido homenaje que le hicieron a Jiménez en el Movistar Arena, espacio que no solo junto a algunas de las voces más importantes del género, sino también a miles de personas que quisieron despedirlo en este recinto.

Yeison Jiménez en Megaland.
Rivera, uno de los veteranos de la música popular, también se sumó a la canción que le compusieron al fallecido artista en colaboración con Jessi Uribe, Paola Jara, Luis Alfonso y otras voces relevantes de la música popular.

