Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia reaparece en redes tras ruptura con su expareja

Tras confirmarse su ruptura sentimental, exparticipante de La casa de los famosos Colombia reapareció en redes sociales.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Exparticipante de La casa de los famosos Colombia reaparece en redes tras ruptura con su expareja
¿Quién es el famoso que apareció en redes tras ruptura con su expareja? | Foto: Freepik

En los últimos días, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los exparticipantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia ha dividido opiniones en las plataformas digitales acerca de su ruptura con reconocida creadora de contenido digital.

Artículos relacionados

¿Quién es el exparticipante de La casa de los famosos Colombia que terminó su relación?

Recordemos que, en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, varias celebridades generaron diversas reacciones por parte de internautas al demostrar sus estrategias, rivalidades y tácticas para permanecer en la competencia.

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia reaparece en redes tras ruptura con su expareja
Ruprura entre José Rodríguez y Yaya Muñoz. | Foto: Buen Día, Colombia

Con base en esto, el nombre de José Rodríguez, quien hizo parte del programa, ha dividido varios comentarios por parte de los internautas tras confirmarse su ruptura con Yaya Muñoz.

La noticia de la ruptura de Yaya Muñoz y José Rodríguez fue confirmada por parte de la creadora de contenido durante una emisión del programa digital llamado: ‘Dímelo King’, en el que trabaja.

Por el momento, no se han compartido más detalles al respecto, pues cada uno tomó la decisión de continuar con sus respectivos proyectos por separado.

¿Cómo reapareció José Rodríguez en sus redes tras confirmarse su ruptura con Yaya Muñoz?

En las últimas horas, José Rodríguez ha generado una ola de comentarios mediante las plataformas digitales tras reaparecer en redes en un video recordando su paso por La casa de los famosos Colombia junto a La Liendra.

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia reaparece en redes tras ruptura con su expareja
Así reapareció José Rodríguez en sus redes. | Foto: Canal RCN

En la publicación compartida por parte de José Rodríguez en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 850 mil seguidores, expresó las siguientes palabras:

“El reality pasa, la amistad queda. Una amistad que sí valió la pena. Firme con los firmes”, agregó José Rodríguez.

Por el momento, José Rodríguez se ha destacado como uno de los creadores de contenido digital más destacados del país al demostrar su estilo de vida saludable y las rutinas deportivas que realiza en la cotidianeidad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas reapareció en redes con inesperada confesión: esto dijo Talento nacional

Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas, reapareció en redes con inesperada confesión: esto dijo

Tras varias semanas de ausencia, Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas reapareció en redes luego de críticas presentadas en el pasado.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel muestran un imprevisto familiar Daniela Ospina

Daniela Ospina y Gabriel Coronel protagonizan curioso momento: “Conflicto familiar”

Un error de dirección en el carro dejó al descubierto un divertido momento familiar de Daniela Ospina.

La polémica pregunta de Yeison Jiménez a Gregorio Pernía. Yeison Jiménez

Revelan video de Yeison Jiménez haciéndole una controversial pregunta a Gregorio Pernía

Salió a la luz un recuerdo inédito de Yeison Jiménez haciéndole una polémica pregunta al actor Gregorio Pernía.

Lo más superlike

Karol G y Feid Karol G

Estas fueron las últimas publicaciones de Karol G y Feid juntos antes de su ruptura

Los artistas Karol G y Feid siguen causando interés en sus fanáticos tras confirmarse su sonada ruptura.

Beba rompió en llanto tras su discusión con Alejandro Estrada. La casa de los famosos

Beba se desahogó tras su discusión con Alejandro Estrada y cuestionó a Renzo, ¿por qué?

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras Talento internacional

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo