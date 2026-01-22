Exparticipante de La casa de los famosos Colombia reaparece en redes tras ruptura con su expareja

En los últimos días, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los exparticipantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia ha dividido opiniones en las plataformas digitales acerca de su ruptura con reconocida creadora de contenido digital.

¿Quién es el exparticipante de La casa de los famosos Colombia que terminó su relación?

Recordemos que, en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, varias celebridades generaron diversas reacciones por parte de internautas al demostrar sus estrategias, rivalidades y tácticas para permanecer en la competencia.

Ruprura entre José Rodríguez y Yaya Muñoz. | Foto: Buen Día, Colombia

Con base en esto, el nombre de José Rodríguez, quien hizo parte del programa, ha dividido varios comentarios por parte de los internautas tras confirmarse su ruptura con Yaya Muñoz.

La noticia de la ruptura de Yaya Muñoz y José Rodríguez fue confirmada por parte de la creadora de contenido durante una emisión del programa digital llamado: ‘Dímelo King’, en el que trabaja.

Por el momento, no se han compartido más detalles al respecto, pues cada uno tomó la decisión de continuar con sus respectivos proyectos por separado.

¿Cómo reapareció José Rodríguez en sus redes tras confirmarse su ruptura con Yaya Muñoz?

En las últimas horas, José Rodríguez ha generado una ola de comentarios mediante las plataformas digitales tras reaparecer en redes en un video recordando su paso por La casa de los famosos Colombia junto a La Liendra.

Así reapareció José Rodríguez en sus redes. | Foto: Canal RCN

En la publicación compartida por parte de José Rodríguez en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 850 mil seguidores, expresó las siguientes palabras:

“El reality pasa, la amistad queda. Una amistad que sí valió la pena. Firme con los firmes”, agregó José Rodríguez.

Por el momento, José Rodríguez se ha destacado como uno de los creadores de contenido digital más destacados del país al demostrar su estilo de vida saludable y las rutinas deportivas que realiza en la cotidianeidad.