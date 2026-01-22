¿Feid se dejó ver despechado tras confirmarse su separación con Karol G?: esto hizo

El pasado lunes 19 de enero, se formó un gran revuelo luego de que se confirmara que Feid y Karol G sí terminaron su relación; aunque ellos no han mencionada sobre el tema, ya todos los internautas creen en la noticia que sacó el medio TMZ.

Desde septiembre de 2025, nacieron los rumores de su supuesta separación, debido a que ninguno de los artistas volvió a reaccionar en las redes del otro, o por lo menos a aparecer juntos en público.

Aunque sus fanáticos se rehusaron a creer en tantas especulaciones, hasta ahora, puede ser más que obvio que sí se habían separado desde hace meses.

¿Qué se sabe del fin de la relación de Feid y Karol G?

De acuerdo con el artículo publicado por TMZ, fuentes cercanas a Karol g y Feid habrían revelado que los artistas sí terminaron su relación, tras tres años de noviazgo y que su separación se dio de manera amistosa.

Tras su separación de Karol G, Feid se dejó ver en modo despecho. (AFP/ Dia Dipasupil)

Aunque no se supo más detalles, todavía se desconoce la versión de los colombianos, quienes son los que deberían confirmar si esto es cierto o verdad, pues, aunque haya salido la noticia en un medio internacional, es algo que solo le corresponde aclarar a ellos.

¿Feid y Karol G hablaron de su ruptura?

Hasta el momento, ni Karol, ni Feid han salido a declarar nada sobre el tema y por supuesto, aunque muchos quieran saber qué fue lo que ocurrió, es más que claro que los cantantes no dirán nada sobre el tema.

Aun así, se puede decir que ellos ya habían revelado pistas de que no estaban juntos desde que nacieron esos rumores, ya que desde agosto del año pasado ellos dejaron de interactuar en las redes sociales.

¿Feid se dejó ver despechado tras su ruptura con Karol G?

A través del Instagram de Feid y el cantante, Silvestre Dangond, se supo que juntos colaborarán en un nuevo tema y la señal que dejaron, es que, al parecer, su canción será de desamor.

Feid deja pistas de desamor tras el fin de su relación con Karol G. AFP/ Hector Vivas

Pues esto le cae como anillo al dedo a Salomón, ya que, para muchos, este podría ser un tema en el que exteriorice su tusa tras confirmarse que se separó de Karol G.

De hecho, el corte de cabello de Carolina y hasta el cambio físico de Feid, fue como cerrar un ciclo, según los internautas, quienes esperan que los artistas saquen buena música con letras de despecho.