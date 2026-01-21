Karol G reaparece en redes sociales tras confirmarse su ruptura con Feid, ¿qué dijo?

El pasado lunes 19 de enero, Karol G y Feid se volvieron tendencia en redes tras confirmarse su supuesta ruptura, pues así lo informó un medio, quien aseguró tener la versión de personas cercanas a los artistas.

Estas especulaciones nacieron desde septiembre de 2025, luego de que ninguno de los antioqueños volviera a verse con el otro, ni en público y tampoco en redes sociales, en donde, de hecho, se dejaron de comentar y dar like.

Aunque esto no confirmaba nada, con el paso de las semanas y de los meses, los internautas dieron por hecho de que esta relación había llegado a su fin.

¿Cómo se confirmó que Karol G y Feid terminaron?

Según un artículo de TMZ, el medio reveló que según fuentes cercanas de Karol G y Feid, habrían dicho que los artistas sí le pusieron fin a su relación, e incluso, terminaron de una manera amistosa tras tres años de noviazgo.

Así reapareció Karol G en redes tras conocerse su separación con Feid. (AFP/ Mike Coppola)

Inmediatamente esto se supo, en las redes sociales se generó un gran revuelo, pues los fanáticos de los colombianos conservaban la esperanza de que ellos siguieran juntos, pese a todas las señales confusas que dieron sobre su relación.

¿Cómo reapareció Karol G en redes tras confirmarse su ruptura con Feid?, ¿dijo algo del tema?

A través de un TikTok de Daiky Gambia, mejor amigo de Karol G, sale la paisa participando en el clip de él, pero su aparición causó revuelo, no solo por la noticia de su ruptura con Feid, sino por su cabello.

Primero, ante tanta presión en redes sociales, los internautas dejaron cientos de comentarios en el video en donde manifestaron que sentían alegría de volver a ver a la cantante en redes, pero también se preguntaron qué pasó con Feid, pero claramente sobre esto no hubo respuesta.

Karol G vuelve a mostrarse tras confirmarse el fin de su relación con Feid. )AFP/ Amy Sussman

Además, muchos se dieron cuenta de que este TikTok se trataría de un borrador, ya que se ve a Carolina con el cabello largo.

¿Karol G y Feid habían anunciado que su relación llegó a su fin?

Tanto Karol, como Feid dieron señales confusas a través de sus redes sociales, pero nunca mencionaron nada sobre su relación, de hecho, ni siquiera con el artículo de TMZ han salido públicamente a decir algo.

Por eso, ante su silencio, se sabe que es muy probable que sí hayan terminado, pero quiere mantener su privacidad y no dar detalles sobre el tema.