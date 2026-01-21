Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sale a la luz video de Karol G hablando románticamente de Feid, ¿sí terminaron?

En pasados días se conoció la noticia de que Karol G y Feid habrían terminado su relación, pero sale a la luz romántico video.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sale a la luz antiguo video de Karol G enamorada de Feid
Reaparece video de Karol G hablando de Feid tras confirmarse su ruptura. (AFP/ Romain Maurice-AFP/ Monica Schipper)

Desde septiembre de 2025 nacieron los rumores de que Karol G y Feid le habían puesto fin a su relación, sin embargo, ninguno de los artistas había salido públicamente a desmentir o a confirmar dichas especulaciones.

Con el paso de las semanas e incluso de los meses, estos supuestos tomaron mucha más fuerza, ya que ninguno de los dos países interactuaba con el otro ni en eventos y menos en redes sociales, en donde dejaron de darse like desde la mitad de agosto de ese mismo año.

Aunque sus fanáticos todavía tenían la esperanza de que Carolina y Salomón siguieran juntos, todo parecía indicar que los rumores eran ciertos y que no estarían juntos.

¿Se confirmó el fin de la ruptura entre Karol G y Feid?

En la noche del lunes 19 de enero, Karol G y Feid se volvieron tendencia tras confirmarse que su noviazgo sí había llegado a su fin, pues, aunque las especulaciones no se confirmaron por ellos mismos, el medio TMZ sacó un artículo en donde revelan detalles de esta relación.

Reaparece video de Karol G hablando de Feid tras confirmarse su ruptura
Reviven declaraciones de Karol G sobre Feid luego de conocerse su separación. AFP/ Dia Dipasupil

De acuerdo con el medio en mención, fuentes cercanas a los cantantes colombianos les habría informado que Carolina y Salomón sí le pusieron fin a su romance, peor terminaron de manera amistosa.

Ni con ese artículo, los artistas han salido a hablar del tema, sin embargo, tampoco se espera a que lo hagan, ya que todos estos meses han guardado silencio pese a todas las especulaciones.

¿Cuál es el video que revivieron de Karol G al hablar muy enamorada de Feid?

A través de una entrevista que le hicieron a Karol G hace más de un año, en donde ella debía mostrar qué llevaba en su bolso, le hicieron la pregunta de “¿a qué persona llevaría en su bolso”? y ella enterneció con su respuesta.

La cantante antioqueña respondió que “llevaría a su novio a todas partes”, pero, además, el clip lo editaron con varios momentos de los artistas, dándose abrazos y compartiendo momentos llenos de amor.

Reviven declaraciones de Karol G sobre Feid luego de conocerse su separación.
Sale a la luz antiguo video de Karol G enamorada de Feid. AFP /Monica Schipper

¿Karol G y Feid habrían dado pistas sobre su ruptura?

Los artistas publicaban cualquier cosa y los usuarios en redes sociales lo asociaban con su relación, pero de hecho sí, ellos daban pistas confusas, pues por su lado, Feid publicaba fotos con el número favorito de Carolina, o sea el 13.

Por otro lado, hasta coincidían los emojis que cada uno ponía en sus redes, pero esto no confirmaba si seguían juntos o si habían terminado, lo que sí, es que eran señales que despistaban a los medios y a sus seguidores.

