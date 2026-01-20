Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tras confirmarse su ruptura con Feid, ¿Karol G coincidió en el mismo lugar con Anuel?

Tras confirmarse que Karol G habría terminado con Feid, nacieron rumores de que estuvo en el mismo lugar con Anuel.

Paula Orjuela Quevedo
Karol G vuelve a ser tendencia tras rumores que la relacionan con Anuel.
¿Karol G coincidió con Anuel tras su separación de Feid? . (AFP Monica Schipper/ Monica Schipper/ Ethan Miller)

Desde septiembre de 2025 nacieron los rumores de que la cantante paisa, Karol G habría terminado su relación con Feid, pues desde agosto de ese año, los dos dejaron de reaccionar en sus redes sociales y dejaron de verse juntos en los mismos eventos.

Tras tantas especulaciones, los usuarios en redes sociales aceptaron que los artistas ya no seguirían juntos, pues ninguno ha querido hablar del tema y al no volver a publicar nada sobre su relación, se entendió que su amor llegaría a su fin.

Sin embargo, en las últimas horas de este martes 20 de enero, los cantantes colombianos se volvieron tendencia tras supuestamente confirmarse que sí terminaron.

¿De dónde nació el rumor que Karol G y Feid terminaron?

Al indagar un poco en sus redes sociales, tanto Karol G como Feid dejaron de darse like y comentarse en redes desde la mitad de agosto y al mes surgió el rumor de su separación, pero como ellos no confirmaron nada, para muchos, seguían juntos.

¿Karol G coincidió con Anuel tras su separación de Feid?
Karol G vuelve a ser tendencia tras rumores que la relacionan con Anuel. AFP / Dia Dipasupil

Aun así, en eventos públicos como premios y otras ceremonias, los paisas no volvieron a acompañarse y eso hizo que la especulación tomara mucha más fuerza, pues ellos se acompañaban para todo lado.

A través de sus redes, aunque ellos trataron de dar señales de que seguían juntos, también existían pistas de que su noviazgo definitivamente había terminado, como, por ejemplo, canciones y hasta emojis.

¿Se confirmó que Feid y Karol G terminaron su relación?

En la noche del lunes 19 de enero, el medio TMZ confirmó que, según fuentes cercanas a Karol G y Feid, la pareja habría terminado su relación luego de tres años de noviazgo, pues de acuerdo con su información, los artistas se separaron de una manera amistosa.

Sin duda, al ser confirmada esta ruptura en un medio con tanta credibilidad, los fanáticos de los colombianos lamentaron esta decisión, ya que era su pareja famosa favorita.

Karol G y Anuel vuelven a ser vinculados tras confirmarse su ruptura con Feid
Esto se sabe sobre los rumores que vinculan a Karol G con Anuel tras su ruptura. (AFP / Romain Maurice)

¿Tras rumores de separación, Karol G se vio con Anuel?

En redes sociales ha circulado información sobre Karol G con Anuel, sin embargo, han usado fotos de Carolina con el cabello largo y ella ahora tiene otro look. De hecho, las fotos en las que la colombiana coincide con Anuel en el mismo hotel, son de diferentes momentos.

O sea, Anuel sí estuvo en el mismo hotel que Karol, pero en tiempos diferentes.

Ahora que se habría confirmado que Feid y la cantante ya no están juntos, nacerán nuevos rumores sobre sus vidas y su privacidad, por eso, es importante creer en fuentes oficiales.

