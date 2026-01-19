Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karol G y Feid se separaron tras tres años juntos; fuentes cercanas revelan detalles de la ruptura

Karol G y Feid se separaron tras tres años de relación; esto dijeron personas cercanas a la pareja a TMZ.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karol G y Feid se separaron tras tres años de relación, según confirmó el medio TMZ. (Foto: AFP)

Karol G y Feid sorprendieron a sus seguidores luego de que TMZ informara que su relación sentimental de tres años habría llegado a su fin. La noticia circuló el 19 de enero de 2026 y generó comentarios y especulaciones en redes sociales.

¿Por qué Karol G y Feid despertaron rumores de separación?

Las especulaciones no surgieron de la nada. Durante los últimos meses, los seguidores notaron cambios en la dinámica pública de Karol G y Feid.

Ambos dejaron de aparecer juntos en eventos, alfombras rojas y publicaciones en redes sociales, algo que contrastaba que Feid y Karol solían mostrar en años anteriores.

En 2025, Karol G asistió sola a los Latin Grammy, aunque luciendo unos aretes verdes, color asociado con Feid, lo que algunos interpretaron como un gesto de que seguían juntos.

Karol G y Feid se separaron tras tres años de relación, según confirmó el medio TMZ. (Foto: AFP)

Sin embargo, el cambio de look de la cantante en diciembre, con un corte de cabello por encima de los hombros, fue interpretado por sus seguidores como un posible “cierre de ciclo”.

No obstante, en eventos en donde Karol G cantó con Andrea Bocelli en Italia o actuó en el medio tiempo del partido de la NFL entre los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers en São Paulo, Brasil, no hubo ninguna reacción por parte de Feid, y tampoco se publicaron imágenes de las fiestas de Año Nuevo.

¿Cuándo y cómo se confirmó la separación de Karol G y Feid?

Según fuentes cercanas a los artistas consultadas por el reconocido medio estadounidense TMZ, la ruptura se produjo hace varios meses y se manejó de manera discreta, sin anuncios públicos.

Los mismos allegados afirmaron que, pese al término del vínculo amoroso, ambos mantienen una relación cordial y siguen en buenos términos.

A pesar de esto, ni los cantantes ni sus representantes han emitido declaraciones oficiales sobre el hecho, lo que alimenta aún más los rumores entre sus seguidores.

Karol G y Feid se separaron tras tres años de relación, según confirmó el medio TMZ. (Foto: AFP)

Durante los últimos meses, la interacción pública entre Karol G y Feid ha disminuido notablemente, pues la pareja dejó de aparecer junta en eventos y publicaciones en redes sociales, lo que provocó rumores sobre una posible ruptura.

 

