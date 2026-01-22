Westcol rompió el silencio y habló de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos: “No somos Beffos”

Durante una transmisión en vivo, Westcol rompió el silencio y habló sobre la participación de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos 3. Las declaraciones del streamer no pasaron desapercibidas, especialmente por el historial de diferencias públicas entre ambos.

¿Qué se sabe de la relación entre Westcol y Nicolás Arrieta?

La relación entre Westcol y Nicolás Arrieta ha presentado cambios evidentes en los últimos años. Entre 2023 y 2024, ambos estuvieron involucrados en desacuerdos públicos que generaron conversación en redes sociales y transmisiones en vivo.

Lo que se sabe de la relación entre Westcol y Nicolás Arrieta / (Foto de AFP y Canal RCN)

Uno de los episodios más recordados fue una disputa relacionada con una motocicleta que Arrieta le entregó a Westcol como regalo. El conflicto surgió tras hacerse pública una diferencia sobre los tiempos y condiciones para completar el traspaso legal del vehículo.

La situación escaló con intercambios de mensajes que incrementaron la tensión entre ambos. En ese contexto, Westcol expuso comunicaciones que interpretó como advertencias por parte de Arrieta. Durante ese periodo, internautas describieron la relación como distante y marcada por el conflicto.

¿Qué dijo Westcol sobre Nicolás Arrieta?

Durante una conversación con otro streamer, Westcol fue informado de que la participación de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos 3 ha tenido una recepción favorable entre el público, ubicándolo como uno de los participantes más comentados del programa.

Frente a ese contexto, Westcol señaló que, aunque no mantiene una relación de amistad con Arrieta, ha notado una mejor actitud por parte del creador de contenido en los últimos tiempos. En ese sentido, indicó que percibe de manera positiva su paso por el reality del Canal RCN.

Ay, los está prendiendo a todos. Ah, pero me gusta, me gusta

En la misma conversación, el streamer explicó que considera que Nicolás Arrieta aporta al formato por la forma en la que expone sus puntos de vista dentro de la convivencia, lo cual también destacó como algo favorable.

¿Qué ha dicho Nicolás Arrieta sobre Westcol en La casa de los famosos?

Dentro del reality, Nicolás Arrieta también se refirió a su relación con Westcol. En una charla con Johanna Fadul y Tebi Bernal, el creador de contenido afirmó que actualmente la relación está en buenos términos, reconociendo que ambos lograron superar conflictos anteriores tras procesos legales que enfrentaron en el pasado.

“Con Westcol estamos rebien. Ya con Westcol estamos bien”

Nicolás Arrieta habla de su relación con Westcol / (Foto del Canal RCN)

Las palabras de Arrieta fueron interpretadas por seguidores del programa como una confirmación del cambio en la dinámica entre ambos influenciadores. Mientras el reality avanza, la interacción indirecta entre Westcol y Arrieta sigue generando conversación digital y mantiene el interés del público alrededor de sus declaraciones.