Campanita rompió el silencio tras revelar que atraviesa días difíciles: “no me siento yo”

Campanita habló de sus días difíciles en La casa de los famosos 3, explicando cómo ha enfrentado los cambios en el reality.

Campanita habló de sus días difíciles en La casa de los famosos 3
Campanita revela que ha tenido días en los que se ha sentido extraño / (Foto del Canal RCN)

Con el avance de La casa de los famosos 2026, los participantes han empezado a expresar cómo viven la experiencia más allá de las pruebas y nominaciones. Campanita fue uno de los que decidió revelar cómo enfrenta el encierro y los cambios emocionales que trae la competencia.

¿Cómo le ha ido a Campanita en La casa de los famosos 2026?

Franck Stiward Luna, conocido como Campanita, ha tenido un inicio estable en La casa de los famosos 2026. En la primera semana fue elegido como uno de los encargados de la alacena, rol que implicó responsabilidad directa sobre el manejo del presupuesto para la comida.

¿Cómo le ha ido a Campanita en La casa de los famosos 2026?
Campanita, participante de La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

En el desarrollo del juego también obtuvo una ventaja estratégica tras elegir un sobre de la tentación. Este beneficio le permitió contar con voto doble en la siguiente jornada de nominación y decidir si hacía pública o no esa información.

En cuanto a la convivencia diaria, los internautas han señalado que mantiene una relación cercana con los demás participantes, estableciendo interacciones basadas en el humor y el respeto. Hasta el momento, su desempeño ha sido comentado en redes sociales.

¿Cómo se siente Campanita en La casa de los famosos?

En diferentes conversaciones con sus compañeros, Campanita ha explicado que vive momentos de confusión. Señaló que se trata de algo raro, debido a que no se siente como normalmente suele hacerlo y que el proceso de adaptación ha sido rápido, lo que ha generado días en los que se siente abrumado.

No he sido extrovertido. No me siento yo.

También expresó que, aunque está agradecido por estar en un programa que deseaba y sabe que su familia está bien, hay jornadas en las que se siente bajoneado o triste. Comentó que extraña a sus padres y que pensar en ellos hace parte de su día a día dentro de la casa.

¿Cómo se siente Campanita en La casa de los famosos?
Campanita habla de sus emociones en La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Ante esto, varios de sus compañeros lo escucharon, destacándole que este tipo de emociones son normales, pues se derivan del encierro y dinámicas totalmente diferentes a las que forman parte del día a día.

¿Cuál fue la reflexión de Campanita?

Al hablar sobre sus emociones, Campanita compartió una reflexión relacionada con la gratitud. Explicó que, más allá de sus sentimientos, ha tratado de ser agradecido y valorar la oportunidad que está viviendo en el reality.

El habitante reveló que, más allá de la fama o el dinero, considera fundamental mantener la humildad y la esencia personal. Para él, vivir agradecido y honrar a los padres es una prioridad que intenta no perder dentro del programa.

Campanita aprovechó la oportunidad para invitar a los televidentes a valorar lo que se tiene y a reconocer que es normal atravesar distintos estados emocionales durante cada experiencia que se vive.

Recuerden agradecer por todo. Las oportunidades llegan con cada agradecimiento para Dios, para el universo. Aprovéchenlo de la mejor manera posible.

