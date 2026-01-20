Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Ricardo Montaner anuncia segunda fecha en Bogotá luego de su sold out en el Movistar Arena

Ricardo Montaner confirma segunda fecha en Bogotá el 8 de abril de 2026, tras agotar entradas en el Movistar Arena

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Ricardo Montaner confirma segunda fecha en Bogotá
Ricardo Montaner llega a Bogotá el 8 de abril de 2026 / (Foto de AFP)

Luego de confirmar el sold out de su concierto del 9 de abril de 2026 en el Movistar Arena, Ricardo Montaner anunció una nueva presentación en Bogotá. La decisión responde a la alta demanda de entradas y se suma a su gira mundial “El Último Regreso Tour”, con la que recorre distintas ciudades de América y Europa.

Artículos relacionados

¿Cuándo será la segunda fecha de Ricardo Montaner en Bogotá?

La segunda presentación de Ricardo Montaner en Bogotá quedó programada para el miércoles 8 de abril de 2026, luego de que se agotaran todas las entradas del concierto previsto para el 9 de abril en el Movistar Arena.

De acuerdo con la información oficial, esta decisión surge como respuesta a las peticiones del público de la capital, que en varias ocasiones manifestó su interés en contar con una nueva fecha en el mismo escenario.

Artículos relacionados

¿Qué significa ‘El Último Regreso Tour’ para Ricardo Montaner?

El artista ha revelado que “El Último Regreso Tour” representa un momento clave en su carrera artistica. La gira comenzará el 21 de febrero de 2026 en Buenos Aires y recorrerá más de 20 ciudades en distintos países.

¿Qué significa ‘El Último Regreso Tour’ para Ricardo Montaner?
’ Ricardo Montaner anuncia ‘El Último Regreso Tour' / (Foto de AFP)

Según lo señalado por el propio artista, este proyecto no se plantea como una gira convencional, sino como un retorno a los escenarios tras una pausa y una etapa que marca su despedida de los grandes recorridos internacionales.

Dentro de este recorrido, Colombia tiene un papel relevante, con presentaciones confirmadas en Bogotá y Bucaramanga. En redes destacan que esta decisión reafirma el vínculo que se mantiene entre Montaner y el público del país.

Artículos relacionados

¿Qué canciones conforman el repertorio de Ricardo Montaner?

Para las dos noches en el Movistar Arena, se espera un recorrido por canciones que han acompañado distintas etapas de la vida de sus oyentes. Entre los temas que suelen estar presentes en sus presentaciones se encuentran “Tan Enamorados”, “Me Va a Extrañar”, “La Cima del Cielo” y “El Poder de Tu Amor”.

¿Qué canciones conforman el repertorio de Ricardo Montaner?
Las canciones que conforman el repertorio de Ricardo Montaner / (Foto de AFP)

Con más de cuatro décadas de trayectoria y numerosos reconocimientos, Ricardo Montaner suma dos fechas en Bogotá para abril de 2026. El 8 y 9 de ese mes, el Movistar Arena recibirá a un artista que mantiene un vínculo constante con su audiencia, en un regreso que amplía su despedida de las grandes giras internacionales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Hilary Duff presentó “Roommates”, segundo sencillo de su álbum luck… or something Talento internacional

Hilary Duff lanza “Roommates”, el segundo sencillo de su nuevo álbum luck… or something

Hilary Duff presentó “Roommates”, segundo sencillo de su álbum luck… or something, disponible en plataformas digitales

Reykon está de regreso en la música Reykon

¡Reykon está de regreso! El reggaetonero confirmó una nueva etapa musical en su carrera

Reykon confirma su regreso a la música y anuncia una nueva etapa creativa con la que “El Líder” vuelve al género urbano.

Pasabordo recordó el campamento musical que compartió con Yeison Jiménez en 2023. Talento nacional

Pasabordo revive campamento con Yeison Jiménez y revela audio inédito

Pasabordo recordó el campamento musical que compartió con Yeison Jiménez en 2023, donde nacieron varias canciones y momentos que hoy cobran un profundo significado.

Lo más superlike

Cami Pulgarín hizo inesperada confesión acerca de su reciente intervención médica: ¿de qué se trató? Talento nacional

Cami Pulgarín hizo inesperada confesión acerca de su reciente intervención médica: ¿de qué se trató?

Cami Pulgarín se sometió en las últimas horas a una intervención médica, haciendo una inesperada confesión en redes al respecto.

Presentadora anunció durante un programa en vivo que padece de cáncer: así fue Talento internacional

Presentadora anunció durante un programa en vivo que padece de cáncer: así fue

Nicolás Arrieta no sufrió el castigo y hasta defendió su plato en La casa de los famosos La casa de los famosos

Nicolás Arrieta disfrutó de su castigo y se comió con gusto los gusanos en La casa de los famosos Colombia

Especialistas advierten que cambios al bajar escaleras pueden preceder fallos de memoria. Salud

La señal al bajar escaleras que podría alertar sobre demencia temprana

Cazzu habló antes de interpretar su canción “Otro como tú”, nominada a Premio Lo Nuestro. Cazzu

La fuerte confesión de Cazzu sobre el amor ¿indirecta para Christian Nodal?