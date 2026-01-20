Ricardo Montaner anuncia segunda fecha en Bogotá luego de su sold out en el Movistar Arena

Luego de confirmar el sold out de su concierto del 9 de abril de 2026 en el Movistar Arena, Ricardo Montaner anunció una nueva presentación en Bogotá. La decisión responde a la alta demanda de entradas y se suma a su gira mundial “El Último Regreso Tour”, con la que recorre distintas ciudades de América y Europa.

¿Cuándo será la segunda fecha de Ricardo Montaner en Bogotá?

La segunda presentación de Ricardo Montaner en Bogotá quedó programada para el miércoles 8 de abril de 2026, luego de que se agotaran todas las entradas del concierto previsto para el 9 de abril en el Movistar Arena.

De acuerdo con la información oficial, esta decisión surge como respuesta a las peticiones del público de la capital, que en varias ocasiones manifestó su interés en contar con una nueva fecha en el mismo escenario.

¿Qué significa ‘El Último Regreso Tour’ para Ricardo Montaner?

El artista ha revelado que “El Último Regreso Tour” representa un momento clave en su carrera artistica. La gira comenzará el 21 de febrero de 2026 en Buenos Aires y recorrerá más de 20 ciudades en distintos países.

’ Ricardo Montaner anuncia ‘El Último Regreso Tour' / (Foto de AFP)

Según lo señalado por el propio artista, este proyecto no se plantea como una gira convencional, sino como un retorno a los escenarios tras una pausa y una etapa que marca su despedida de los grandes recorridos internacionales.

Dentro de este recorrido, Colombia tiene un papel relevante, con presentaciones confirmadas en Bogotá y Bucaramanga. En redes destacan que esta decisión reafirma el vínculo que se mantiene entre Montaner y el público del país.

¿Qué canciones conforman el repertorio de Ricardo Montaner?

Para las dos noches en el Movistar Arena, se espera un recorrido por canciones que han acompañado distintas etapas de la vida de sus oyentes. Entre los temas que suelen estar presentes en sus presentaciones se encuentran “Tan Enamorados”, “Me Va a Extrañar”, “La Cima del Cielo” y “El Poder de Tu Amor”.

Las canciones que conforman el repertorio de Ricardo Montaner / (Foto de AFP)

Con más de cuatro décadas de trayectoria y numerosos reconocimientos, Ricardo Montaner suma dos fechas en Bogotá para abril de 2026. El 8 y 9 de ese mes, el Movistar Arena recibirá a un artista que mantiene un vínculo constante con su audiencia, en un regreso que amplía su despedida de las grandes giras internacionales.