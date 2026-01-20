Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Reykon está de regreso! El reggaetonero confirmó una nueva etapa musical en su carrera

Reykon confirma su regreso a la música y anuncia una nueva etapa creativa con la que “El Líder” vuelve al género urbano.

Reykon está de regreso en la música
Reykon sorprende al confirmar su regreso a la música / (Foto de AFP)

Reykon volvió a captar la atención tras confirmar una noticia que muchos seguidores esperaban desde hace meses. A través de sus redes sociales, el artista paisa sorprendió al anunciar su regreso a la música, generando múltiples reacciones entre internautas y seguidores del género urbano.

¿Qué dijo Reykon sobre su regreso a la música?

Reykon confirmó que en 2026 iniciará una nueva etapa en su carrera musical. El anuncio, compartido en sus redes sociales, revela su decisión de volver a la música con un nuevo enfoque, tras un recorrido marcado por pausas, reflexiones y aprendizajes dentro de la industria.

Y si alguna vez lo dudaste, tranquilo, que yo también lo hice. Pero estoy de vuelta. (...) Lo verdadero, nunca muere.

Los fans afirman que esta confirmación pone fin a meses de especulación sobre su continuidad en la industria. Aunque el artista nunca se alejó por completo de la música, su presencia había sido menos frecuente en comparación con etapas anteriores, situación que ahora cambia con este anuncio.

¿Qué significa el nuevo concepto “No se te olvidó” de Reykon?

Reykon anunció su regreso a la música bajo el concepto “No se te olvidó”, una frase que se conecta con la esencia que marcó el inicio de su carrera y con el público que lo ha acompañado desde sus primeros años.

Este mensaje retoma y da continuidad al lema “Reykon El Líder, que no se te olvide”, expresión que se convirtió en un sello dentro del género urbano colombiano.

Reykon vuelve a la música con un nuevo concepto / (Foto de AFP)

Según lo expresado por el cantante, el concepto busca enlazar su trayectoria con el momento actual del género urbano, recordando el camino recorrido y reafirmando su presencia dentro de la industria, al tiempo que abre una propuesta dirigida a nuevas audiencias interesadas en su música.

¿Cuál ha sido la carrera de Reykon?

La carrera de Reykon, cuyo nombre real es Andrés Robledo Londoño, ha estado ligada al reguetón en Colombia. Inició su camino musical en 2002 formando parte de distintas agrupaciones y, en 2007, dio inicio a su etapa como solista, logrando reconocimiento regional con lanzamientos que lo posicionaron dentro del género urbano.

Esta ha sido la trayectoria de Reykon, 'el lider' / (Foto de AFP)

A lo largo de su trayectoria, canciones como “Señorita”, “Secretos”, “Imaginándote”, “Latina” y “Tu Cuerpo Me Llama” impulsaron su proyección en listados nacionales e internacionales, además de llevarlo a presentarse en distintos escenarios y a realizar colaboraciones con artistas del género.

Los seguidores señalan que su recorrido lo ubica como uno de los referentes del género urbano colombiano, rol que ahora vuelve a tomar con la nueva etapa anunciada para 2026.

