Alexa Torrex se muestra afectada en La casa de los famosos 3: "Déjenme llorar"

Alexa Torrex se posiciona en el centro de la conversación digital a causa de su participación y desempeño en La casa de los famosos 2026. La participante ha llamado la atención al mostrarse afectada emocionalmente en el reality y realizar una curiosa petición a su fanaticada.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Murió reconocido cantante de merengue tras una larga lucha contra el cáncer

¿Cómo ha sido la participación de Alexa Torrex en La casa de los famosos?

Alexa llamó la atención al convertirse en la primera líder de la semana. Este rol le otorgó inmunidad y la responsabilidad de coordinar tareas, además de recibir la “Caja de Pandora”, la cual le permite modificar la placa de nominados el día de eliminación, sacando a un concursante y poniendo a otro que no esté en riesgo.

Así se ha desarrollado la participación de Alexa Torrex en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Este beneficio la convirtió en un punto estratégico dentro del juego, ya que varias decisiones dependen directamente de ella. Sin embargo, esa posición también generó comentarios y cuestionamientos por parte de otros participantes, quienes analizan cada uno de sus movimientos dentro de la competencia.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

¿Qué problemas ha tenido Alexa Torrex en La casa de los famosos?

Durante la semana de liderazgo, Alexa enfrentó desacuerdos relacionados con la organización del aseo y la cocina. Algunos participantes manifestaron inconformidad con la distribución de tareas, lo que derivó en discusiones abiertas.

En redes también destacaron ciertos ‘roces’ con Lorena Altamirano, quien cuestionó su manera de comunicarse, y con otros concursantes como Juanse Laverde, Marilyn y Mariana Zapata, con quienes ya existían antecedentes previos al ingreso al reality.

Alexa Torrex ha tenido dificultades de convivencia en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Además, el uso de sus poderes como líder generó desconfianza dentro de la casa. Algunos compañeros interpretaron sus decisiones como parte de una estrategia, lo que aumentó la tensión en la convivencia diaria y afectó el ambiente general.

Artículos relacionados Talento internacional Eden Muñoz confirma concierto en Bogotá con su gira “Como en los viejos tiempos”

¿Qué ha dicho Alexa Torrex?

En medio de la convivencia, Alexa Torrex tuvo un momento a solas en su habitación en el que, frente a las cámaras, expresó cómo se ha sentido. La participante manifestó que necesitaba apartarse por un momento del grupo, pidiendo que la dejaran llorar, pues esa es su manera de retomar fuerzas para continuar dentro del programa.

Así mismo, señaló que no se siente cómoda en algunos espacios de la casa y que algunas dinámicas le han generado una carga emocional constante. Sin embargo, hizo referencia a que está cumpliendo un sueño personal al participar en el reality y que ese objetivo la motiva a seguir, pese a las dificultades que enfrenta.

Allá no quiero estar, no me siento segura. Como que acá puedo, ya que hablamos de jungla, ser un animalito tranquilo, que está en su hábitat donde no hay presa. Allá afuera tengo que ponerme una coraza durísima.

Alexa considera haber actuado con respeto durante los desacuerdos y que su intención no es abandonar la competencia, sino adaptarse a las circunstancias del juego. Así mismo, reconoció que el liderazgo ha sido exigente y que la presión aumenta al tener que tomar decisiones que afectan directamente a otros participantes.