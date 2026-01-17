Alexa Torrex se muestra afectada en La casa de los famosos 3: "Déjenme llorar"

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alexa Torrex llamó la atención luego de romper en llanto tras enfrentar momentos de tensión en La casa de los famosos 2026.

Alexa Torrex se posiciona en el centro de la conversación digital a causa de su participación y desempeño en La casa de los famosos 2026. La participante ha llamado la atención al mostrarse afectada emocionalmente en el reality y realizar una curiosa petición a su fanaticada.

¿Cómo ha sido la participación de Alexa Torrex en La casa de los famosos?

Alexa llamó la atención al convertirse en la primera líder de la semana. Este rol le otorgó inmunidad y la responsabilidad de coordinar tareas, además de recibir la “Caja de Pandora”, la cual le permite modificar la placa de nominados el día de eliminación, sacando a un concursante y poniendo a otro que no esté en riesgo.

Este beneficio la convirtió en un punto estratégico dentro del juego, ya que varias decisiones dependen directamente de ella. Sin embargo, esa posición también generó comentarios y cuestionamientos por parte de otros participantes, quienes analizan cada uno de sus movimientos dentro de la competencia.

¿Qué problemas ha tenido Alexa Torrex en La casa de los famosos?

Durante la semana de liderazgo, Alexa enfrentó desacuerdos relacionados con la organización del aseo y la cocina. Algunos participantes manifestaron inconformidad con la distribución de tareas, lo que derivó en discusiones abiertas.

En redes también destacaron ciertos ‘roces’ con Lorena Altamirano, quien cuestionó su manera de comunicarse, y con otros concursantes como Juanse Laverde, Marilyn y Mariana Zapata, con quienes ya existían antecedentes previos al ingreso al reality.

Además, el uso de sus poderes como líder generó desconfianza dentro de la casa. Algunos compañeros interpretaron sus decisiones como parte de una estrategia, lo que aumentó la tensión en la convivencia diaria y afectó el ambiente general.

¿Qué ha dicho Alexa Torrex?

En medio de la convivencia, Alexa Torrex tuvo un momento a solas en su habitación en el que, frente a las cámaras, expresó cómo se ha sentido. La participante manifestó que necesitaba apartarse por un momento del grupo, pidiendo que la dejaran llorar, pues esa es su manera de retomar fuerzas para continuar dentro del programa.

Así mismo, señaló que no se siente cómoda en algunos espacios de la casa y que algunas dinámicas le han generado una carga emocional constante. Sin embargo, hizo referencia a que está cumpliendo un sueño personal al participar en el reality y que ese objetivo la motiva a seguir, pese a las dificultades que enfrenta.

Allá no quiero estar, no me siento segura. Como que acá puedo, ya que hablamos de jungla, ser un animalito tranquilo, que está en su hábitat donde no hay presa. Allá afuera tengo que ponerme una coraza durísima.

Alexa considera haber actuado con respeto durante los desacuerdos y que su intención no es abandonar la competencia, sino adaptarse a las circunstancias del juego. Así mismo, reconoció que el liderazgo ha sido exigente y que la presión aumenta al tener que tomar decisiones que afectan directamente a otros participantes.

