Eden Muñoz confirma concierto en Bogotá con su gira “Como en los viejos tiempos”

den Muñoz confirmó su regreso a Colombia con un concierto en Bogotá como parte de su gira “Como en los viejos tiempos”, en una etapa clave de su carrera como solista. Tras su paso por diferentes agrupaciones, el anuncio ha generado interés entre los fanáticos que siguen su trayectoria.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Eden Muñoz en Bogotá?

El concierto de Eden Muñoz en Bogotá se realizará el 2 de mayo de 2026. El evento tendrá lugar en el Movistar Arena, uno de los escenarios de mayor capacidad en la capital colombiana y que recibe de forma constante a artistas nacionales e internacionales.

Esta presentación será la primera del cantante mexicano en ese escenario desde que inició formalmente su carrera como solista. La fecha hace parte de su agenda latinoamericana y se suma a otras ciudades que ya han sido incluidas dentro de la gira.

¿Cuál es la gira de Eden Muñoz?

La gira “Como en los viejos tiempos” toma su nombre de un proyecto musical que refleja el recorrido artístico de Eden Muñoz. En este tour, el cantante reúne influencias que han marcado su vida personal y profesional, como la salsa, la cumbia, el regional mexicano, el rock y el pop latino.

Eden Muñoz llega a Bogotá con su gira “Como en los viejos tiempos” / (Foto de AFP)

A lo largo del espectáculo, el repertorio incluye canciones que hacen parte de distintas etapas de su carrera. En redes los fans han hecho evidente su emoción, esperando que cante canciones como: “Chale”, “Como En Los Viejos Tiempos”, “La nena y “Lejos Estamos Mejor”

¿Cuál es la trayectoria de Eden Muñoz?

La trayectoria de Eden Muñoz se ha construido a partir de distintas etapas dentro del regional mexicano y otros sonidos de la música latina, tanto como intérprete como compositor.

Rodolfo Edén Muñoz Cantú nació en Sinaloa, en 1990. Sus primeros pasos en la música los dio en la agrupación Colmillo Norteño, de la que formó parte hasta 2009. Un año después, en 2010, fundó Calibre 50, grupo con el que alcanzó reconocimiento a nivel internacional.

La trayectoria de Eden Muñoz causa curiosidad entre sus fans / (Foto de AFP)

En 2022 anunció su salida de la banda para iniciar su carrera como solista. Su primer lanzamiento en esta etapa fue “Chale”, canción que marcó el inicio de un proyecto independiente en el que ha explorado diferentes géneros, incluyendo el regional mexicano, el mariachi, el pop latino y otras influencias.

A lo largo de su trayectoria, Eden Muñoz se ha caracterizado por combinar su trabajo como intérprete y compositor, manteniendo una presencia constante dentro del panorama musical latinoamericano.