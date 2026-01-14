Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sofía Jaramillo sorprendió al hablar del cantante que le escribió mientras tenía una relación

Sofía Jaramillo llamó la atención en La casa de los famosos tras hablar del famoso que le escribió en medio de su relación.

Sofía Jaramillo habló del reconocido artista que la cortejó
Sofía Jaramillo contó que un reconocido cantante le escribió en medio de su relación / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Una conversación en La casa de los famosos 2026 generó comentarios entre los internautas luego de que Sofía Jaramillo compartiera detalles sobre los inesperados mensajes que ha recibido de algunas celebridades colombianas.

¿Quiénes han sido las parejas de Sofía Jaramillo?

Sofía Jaramillo ha manejado con reserva la información relacionada con su vida sentimental y ha evitado hacer públicos los nombres de sus exparejas. Según manifestó, ha tenido tres matrimonios, todos como relaciones formales. También mencionó que su relación más reciente duró 12 años.

Sofía Jaramillo habla de sus relaciones / (Foto del Canal RCN y AFP)

Uno de los aspectos que ha sido mencionado es su rol como madre de Isaac. Sobre el padre de su hijo, Sofía ha indicado que es un administrador de empresas de Cali, a quien conoció años atrás, y cuya identidad ha preferido no revelar.

¿Qué ha dicho Sofía Jaramillo sobre las relaciones?

Durante una charla con varios de sus compañeros dentro del reality, Sofía Jaramillo habló sobre la manera en que ha manejado sus relaciones a lo largo de los años. Reveló que prefiere las relaciones formales sobre las casuales, destacando que, cuando una persona llega a su vida, es con la intención de establecer un compromiso serio.

El hombre que llega a mi vida se queda y me coge de mujer

Sofía Jaramillo revela sus costumbres en las relaciones / (Foto del Canal RCN)

Ante la pregunta directa sobre si actualmente se encuentra en una relación, manifestó que no iba a revelar detalles, al tiempo que recordó algunas situaciones que ocurrieron mientras mantenía una relación estable.

¿Quién fue el cantante que le escribió a Sofía Jaramillo?

Uno de los momentos que más comentarios generó fue cuando Sofía Jaramillo reveló que, durante una relación, recibió mensajes de cantantes y futbolistas. Tras la insistencia de uno de sus compañeros por conocer un nombre específico, mencionó que Nicky Jam la cortejó en una ocasión.

La participante explicó que no continuó la conversación porque se encontraba comprometida en ese momento. Además, señaló que también ha recibido mensajes de futbolistas casados que hacen parte del fútbol profesional colombiano. Sofía aclaró que no revelaría identidades por respeto a sus esposas y familias.

Estas declaraciones, realizadas dentro de La casa de los famosos, fueron comentadas por los internautas, quienes siguen atentos al desarrollo del reality, que se emite cada noche a las 8:00 p. m. por el Canal RCN y en su aplicación digital.

