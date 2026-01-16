El mundo de la música ha sufrido varias pérdidas en los últimos días. A la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero, ahora se suma el fallecimiento de un reconocido artista de merengue.

¿Cuál fue el famoso cantante de merengue que falleció?

El cantante que falleció recientemente es Raymon Duran, un artista que hacía parte de la agrupación Sin Fronteras.

Precisamente, la agrupación fue la encargada de confirmar a través de un comunicado en sus redes sociales la lamentable noticia.

Con profundo dolor informamos que en la tarde de hoy, miércoles 14 de enero de 2026, ha fallecido nuestro querido cantante Reymond Duran del grupo Sin Fronteras.

En el mensaje la agrupación exteriorizó su dolor al asegurar que el artista dejaba un gran vacío no solo en el equipo, sino también, en el corazón de todos sus amigos, familiares y seguidores.

Asimismo, destacaron su forma de ser, personalidad y carisma que lo hizo destacarse siempre, dejando claro que su legado seguirá vivo.

Fue un artista entregado, un compañero invaluable y, sobre todo, un ser humano excepcional. Hoy despedimos a una voz que marcó nuestra historia, pero cuyo legado vivirá por siempre en cada canción y en cada recuerdo.

¿Cuáles fueron las causas del fallecimiento de Raymon Duran?

El artista venía luchando desde 2023 contra un cáncer de próstata, el cual le habían diagnosticado en etapa avanzada, por lo que este le había hecho metástasis en otras partes del cuerpo como sus huesos.

En su momento, Raymon Duran había revelado su dolor cuando le fue diagnosticado esta enfermedad, asegurando que había pasado por una tapa de negación y cuestionamiento hacia su fe.

“El día que me diagnosticaron cáncer, mi mundo se detuvo. El miedo me invadió y las preguntas me inundaron la mente. Pregunté por qué y cómo, pero sobre todo, le pedí a Dios que me acompañara, porque sabía que no podía recorrer este camino solo”.

Hasta el momento la agrupación Sin Fronteras no ha revelado detalles de los actos póstumos del artista.

Agradecemos profundamente el cariño, el respeto y la solidaridad que hemos recibido en este momento tan difícil. Más adelante estaremos informando sobre los actos y detalles correspondientes.

Las causas de fallecimiento de Raymon Duran. (Foto: Freepik)

¿Cómo reaccionó Wilfrido Vargas al fallecimiento de Raymon Duran?

La noticia de la muerte de Raymon Duran ha conmocionado al mundo de la música y varios de sus colegas han estado reaccionando a través de redes sociales.

Precisamente, el cantante dominicano Wilfrido Vargas reaccionó a la noticia expresando su profundo dolor y tristeza.

El día de hoy despedimos con el corazón apretado y la fe puesta en alto, a nuestro querido Reymon Duran. Un joven talentoso, de esos que llegan con luz propia, que en el 2013 se unió a nuestro equipo y dejó su huella en la grabación de Tributo a la bachata 3.

Wilfrido aseguró que se le iba un un compañero de vida que lo había cautivado desde el primer momento con su talento y personalidad.