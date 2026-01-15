Ayda Valencia revela que habrá más accidentes de artistas

La parapsicóloga y experta en terapias alternativas Ayda Valencia sorprendió a muchos de sus fanáticos al hacer inesperada confesión.

¿Qué dijo Ayda Valencia tras la muerte de Yeison Jiménez?

La reconocida medium, recordada por la producción 'Ellos Están Aquí' del Canal RCN, reiteró su conexión con el artista Yeison Jiménez, quien según detalló no habría sufrido su muerte.

Recordemos que, el artista perdió la vida junto a varios de sus amigos tras un trágico accidente en su avioneta en Boyacá el pasado 10 de enero.

Ayda detalló que el artista falleció de inmediato en el primer impacto de la avioneta contra el lugar en el que cayó.

Tras su canalización y sus dones, fue interrogada por Richy Amador sobre si habrá más accidentes de artistas este año, a lo que ella señaló que este año en especial sucederán varios eventos similares.

"Este año va a ser un accidente fuerte con varios accidentes, entre ellos artistas. No voy a hablar más", dijo.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la confesión de Ayda Valencia?

Muchos internautas reaccionaron a las palabras de Ayda Valencia, donde muchos le creen y han destacado la angustia que les provocó dichas palabras, otros han señalado que debería dar más detalles para advertir a quienes les vaya a pasar algo, mientras que otros han mencionado que no son creyentes a sus supuestos dones.

Por ahora, Ayda Valencia sigue dividiendo opiniones en redes sociales y pronunciarse sobre algunos eventos puntuales que suelen pedirle sus fanáticos.

Cabe destacar que, lo que Ayda Valencia ha resaltado que lo que ha dicho sobre Yeison Jiménez es con respeto no solo hacia el cantante, sino hacia la familia, pues comprende el dolor que están atravesando en este momento tan difícil para ellos.

Por el momento, miles de fanáticos siguen recordando a Yeison Jiménez con su música, dedicándole emotivas palabras y agradeciéndole por el legado y los aprendizajes que les dejó.

De igual manera, sus colegas continúan homenajeándolo y apoyándose entre ellos para cuidarse y que no les pase algo similar debido a sus compromisos labores.