Mamá de Yeison Jiménez lo despide entre lágrimas: "que el último beso sea el de mi madre"

Mamá de Yeison Jiménez conmovió a sus fanáticos al despedirlo en el Movistar Arena.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yeison Jiménez y su mamá
Mamá de Yeison Jiménez despidió al artista/Canal RCN

Luz Mery Galeano, mamá de Yeison Jiménez, conmovió a millones de fanáticos del artista luego de mostrarse muy desconsolada al lado del ataúd de su hijo.

¿Cómo despidió mamá de Yeison Jiménez al artista?

Este miércoles 14 de enero se llevó a cabo el homenaje de despedida de Yeison Jiménez luego de haber perdido la vida junto a algunos de sus amigos en una avioneta el pasado 10 de enero.

mama de yeison jimenez lo despide

El homenaje se dio en el Movistar Arena en Bogotá, donde asistieron miles de seguidores, familiares, amigos y colegas que le dieron el último adiós con amorosas palabras y entre canciones.

La madre del artista decidió estar unos minutos al lado de féretro del cantante donde entre lágrimas lo despidió y oró por él.

Dicha aparición provocó bastante nostalgia entre los fanáticos del artista, pues lo hizo recordar lo mucho que Yeison Jiménez resaltaban siempre la gran madre que tenía e incluso en su canción "Destino Final" junto a Luis Alfonso mencionaba que deseaba que su madre fuera la última persona en despedirlo.

"Que el último beso sea el de mi madre, que la virgencita me los acompañe, que sean mis caballos los que a mí me lleven al destino final", es parte de la letra que interpretó.

¿Qué palabras dedicó la mamá de Yeison Jiménez en su homenaje?

La madre del cantante también aprovechó para dedicar unas palabras al respecto mencionando que tras el difícil dolor que atraviesa pensó que no iba a poder estar presente en el homenaje ni hablar al público, pero destacó que sentía su presencia y gracias a ellos la fuerza para poder estar allí.

mama de yeison jimenez se despide del artista

"Mi hijo se fue al cielo a servirle a Dios (...) hoy con orgullo le digo 'hijo mío vuela tranquilo, ve al cielo porque aquí está tu heroína, tu mamá, esta mujer berraca (...) siempre te voy a recordar", le dijo.

De igual manera, indicó que estará al pendiente de la esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, y los hijos del cantante, pues así es como a él le hubiera gustado que fuera.

