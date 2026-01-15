Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Alfonso pide disculpas tras gesto en homenaje a Yeison Jiménez, dio guaro a los ataúdes

Luis Alfonso despidió a Yeison Jiménez y a sus amigos con particular gesto a sus féretros en el Movistar Arena.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Luis Alfonso y Yeison Jiménez
Luis Alfonso le da el último adiós a Yeison Jiménez/Canal RCN/AFP: Rodrigo Varela

El cantante Luis Alfonso despidió al artista Yeison Jiménez en el homenaje que se realizó en el Movistar Arena con particular gesto.

¿Qué hizo Luis Alfonso en la despedida de Yeison Jiménez?

La familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez decidieron rendirle un homenaje a Yeison Jiménez luego de su repentina y lamentable fallecimiento a causa de un accidente aéreo.

Luis alfonso le da un guaro al ataud de yeison jimenez

La despedida se llevó a cabo en el Movistar Arena, donde asistieron colegas, amigos y miles de fanáticos que le dieron el último adiós al artista.

Momento antes de que Luis Alfonso interpretara la canción "Destino Final", que realizó con Yeison Jiménez y en la que ambos hablan de la muerte y la vida, y que se viralizó tras el trágico suceso, el cantante quiso ofrecer unas disculpas tras gesto a los féretros del caldense y sus amigos, con quien perdió la vida en la avioneta.

"Voy a pedirles disculpas a todos los familiares y de pronto voy a ser un poquito brusco con lo que voy a decir, pero para nadie es un secreto que hoy no estamos velando monjas, estamos velando locos, emprendedores, alegres. Voy a tomarme el atrevimiento de hacer algo personal con el respeto de las familias, no sabemos si en el más allá haya cantinas, vamos a echarles un guarito, a su saludcita", dijo.

Posteriormente, optó por ir a cada uno de los ataúdes y echarles un "guaro" a cada uno para brindar con ellos como acto simbólico de parte de la cultura de música popular o regional colombiana.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Yeison Jiménez tras el gesto de Luis Alfonso?

Los asistentes a la despedida gritaron y se mostraron emocionados y conmovidos por dicho gesto, resaltando la personalidad y hermandad que habría entre Luis Alfonso y Yeison Jiménez.

luis alfonso despide a yeison jimenez

Asimismo, en redes sociales varios fanáticos destacaron lo mucho que los hizo llorar dicho gesto, pues recordaron cada encuentro entre ellos y lo felices que han sido con la música de Yeison Jiménez.

Por ahora, siguen recordándolo y dedicándole mensajes y oraciones para que descanse en paz.

