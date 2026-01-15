Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Así cantó Luis Alfonso "Destino Final" en el homenaje a Yeison Jiménez

Luis Alfonso conmovió a todos en el Movistar Arena tras interpretar tema que hizo con Yeison Jiménez relacionado con la muerte.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Luis Alfonso y Yeison Jiménez
Luis Alfonso homenajeó a Yeison Jiménez/AFP: Jason Koerner/Rodrigo Varela

El cantante Luis Alfonso puso a llorar a miles de fanáticos en el Movistar Arena tras el homenaje que le realizó al artista Yeison Jiméneztras su lamentable fallecimiento luego de haber sufrido un accidente aéreo el pasado 10 de enero.

Artículos relacionados

¿Cómo homenajeó Luis Alfonso a Yeison Jiménez?

El artista asistió al Movistar Arena para darle el último adiós al cantante, donde asistieron más colegas y fanáticos que conmemoraron la memoria del caldense.

Luis alfonso homenaje a yeison jimenez

El artista ofreció sentidas palabras destacando el gran amigo y colega que fue Yeison Jiménez, además de interpretar algunas canciones, una de ellas "Destino Final", la cual realizaron juntos y que se volvió tendencia tras su partida debido a que ambos cantantes hablan en dicho tema sobre la muerte y la vida.

"Yo sé que algún día, el día en que muera tendrá que llegar. Yo no quiero honores ni llanto ni flores, quiero descansar", es parte de la letra.

Artículos relacionados

¿Cómo interpretó Luis Alfonso "Destino Final" en honor a Yeison Jiménez?

El cantante subió la tarima y decidió cantar "Destino Final" mientras varios de sus colegas estaban detrás de él como Pipe Bueno, Jessi Uribe, Alzate y Ciro Quiñones.

Luis alfonso canta destino final en despedida de yeison jimenez

El artista cantó a grito herido dicha canción y en medio de ella agregó: "Mientras se llega el momento de meternos en una pijama de madera le vamos a sacar el jugo a esta vida, pero un poquito contentosos".

Mientras él interpretaba dicha canción los asistentes al lugar no pararon de cantarla y llorar conmovidos al sentir que fue una letra premonitoria.

Cabe destacar que, la despedida se llevó a cabo desde el medio día hasta las 7 de la noche debido a que tuvieron que acabarlo antes por cuestiones de salubridad.

Artículos relacionados

La familia del artista también estuvo presente, donde Thaliana, la hija menor del cantante, ofreció unas emotivas palabras en las que resaltó el gran padre que fue Yeison Jiménez y pidió a todos sus fanáticos a orar por él indicando que sabía que el artista estaba bien.

Por ahora, sus admiradores siguen recordándolo y dedicando conmovedores mensajes en redes sociales de despedida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Luis Alfonso y Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Luis Alfonso pide disculpas tras gesto en homenaje a Yeison Jiménez, dio guaro a los ataúdes

Luis Alfonso despidió a Yeison Jiménez y a sus amigos con particular gesto a sus féretros en el Movistar Arena.

Jhonny Rivera se sinceró sobre confesión que le hizo hija de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Jhonny Rivera contó qué le dijo la hija de Yeison Jiménez durante el homenaje en el Movistar Arena

Jhonny Rivera confesó que quedó sorprendido con las palabras de Thaliana, hija de Yeison Jiménez, durante el homenaje póstumo.

Sebastián Ayala compartió el video del momento a través de su cuenta oficial de Instagram. Yeison Jiménez

Sebastián Ayala asegura sentir la presencia de Yeison Jiménez en su homenaje

Sebastián Ayala aseguró que, durante un homenaje a Yeison Jiménez, vivió un momento que interpretó como una señal de despedida.

Lo más superlike

Hermana de Yeison Jiménez se sinceró Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez hizo estremecedora confesión tras su homenaje póstumo: "Te siento"

Lina Jiménez rompió su silencio tras el homenaje póstumo a su hermano, Yeison Jiménez, en el Movistar Arena y conmovió a muchos.

Karina García habló sobre Alejandro Estrada La casa de los famosos

Karina García sorprende al enviarle un mensaje inesperado a Alejandro Estrada: “eres divino”

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años Talento internacional

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27