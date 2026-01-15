Así cantó Luis Alfonso "Destino Final" en el homenaje a Yeison Jiménez

El cantante Luis Alfonso puso a llorar a miles de fanáticos en el Movistar Arena tras el homenaje que le realizó al artista Yeison Jiméneztras su lamentable fallecimiento luego de haber sufrido un accidente aéreo el pasado 10 de enero.

¿Cómo homenajeó Luis Alfonso a Yeison Jiménez?

El artista asistió al Movistar Arena para darle el último adiós al cantante, donde asistieron más colegas y fanáticos que conmemoraron la memoria del caldense.

El artista ofreció sentidas palabras destacando el gran amigo y colega que fue Yeison Jiménez, además de interpretar algunas canciones, una de ellas "Destino Final", la cual realizaron juntos y que se volvió tendencia tras su partida debido a que ambos cantantes hablan en dicho tema sobre la muerte y la vida.

"Yo sé que algún día, el día en que muera tendrá que llegar. Yo no quiero honores ni llanto ni flores, quiero descansar", es parte de la letra.

¿Cómo interpretó Luis Alfonso "Destino Final" en honor a Yeison Jiménez?

El cantante subió la tarima y decidió cantar "Destino Final" mientras varios de sus colegas estaban detrás de él como Pipe Bueno, Jessi Uribe, Alzate y Ciro Quiñones.

El artista cantó a grito herido dicha canción y en medio de ella agregó: "Mientras se llega el momento de meternos en una pijama de madera le vamos a sacar el jugo a esta vida, pero un poquito contentosos".

Mientras él interpretaba dicha canción los asistentes al lugar no pararon de cantarla y llorar conmovidos al sentir que fue una letra premonitoria.

Cabe destacar que, la despedida se llevó a cabo desde el medio día hasta las 7 de la noche debido a que tuvieron que acabarlo antes por cuestiones de salubridad.

La familia del artista también estuvo presente, donde Thaliana, la hija menor del cantante, ofreció unas emotivas palabras en las que resaltó el gran padre que fue Yeison Jiménez y pidió a todos sus fanáticos a orar por él indicando que sabía que el artista estaba bien.

Por ahora, sus admiradores siguen recordándolo y dedicando conmovedores mensajes en redes sociales de despedida.