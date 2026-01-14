Pipe Bueno reaccionó a meme viral luego de la muerte de Yeison Jiménez

El cantante Pipe Bueno reveló a sus millones de fanáticos qué opina sobre el meme viral en el que aseguran que todo el que se toma una foto con el artista fallece.

¿Qué dijo Pipe Bueno sobre el meme viral de que el se toma una foto con él fallece?

El artista fue interrogado sobre dicho meme viral en redes sociales, el cual tomó fuerza tras el lamentable fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado 10 de enero tras un accidente aéreo.

Según el caleño indicó que él no suele tomarse dichos comentarios a nivel personal y prefiere tomarse la situación con humor.

"No es la primera vez que pasa, yo soy responsable de mis emociones y a mí nadie me hace sentir de ninguna manera y no me permito que gente tont*, poco educada, est*pida pueda dañar mi semblante. Yo me río y se acabó porque hay hasta amigos que me escriben esas huev*nadas", dijo.

Sin embargo; decidió también destacar que fuera de tomárselo de esa manera, habló sobre los que hacen dicho meme y comentario, indicando que prefiere no prestarle atención.

"Cómo puede uno en un momento tan trágico, donde se están perdiendo vidas humanas tener tiempo para un chiste tan huev*n, es como ¿qué tienes en la cabeza?, pero está bien, no soy responsable de cambiarle la mente a gente tan.... hay que dejarlos y decirle a Dios 'perdónalos porque no saben lo que hacen'", agregó.

¿Cómo era la relación entre Pipe Bueno y Yeison Jiménez?

Los artistas sostenían una gran amistad no solamente a nivel profesional, sino también personal.

En repetidas ocasiones señalaron públicamente lo mucho que se admiraban y la cantidad de aventuras y experiencias que crearon juntos.

Además, realizaron exitosas colaboraciones musicales con las que han logrado cautivar a millones de fanáticos.

El artista Pipe Bueno fue de los primeros artistas en lamentar la partida de Yeison Jiménez, destacando cuánto lo apreciaba y la falta que le hará.

Entre lágrimas ha mencionado lo mucho que le agradece por su legado musical y por todo lo que le enseñó a nivel personal.