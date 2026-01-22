Revelan video de Yeison Jiménez haciéndole una controversial pregunta a Gregorio Pernía

El pasado sábado 10 de enero, Colombia conoció la trágica noticia del fallecimiento del cantante de música popular, Yeison Jiménez, quien perdió la vida en medio de un viaje de trabajo desde Boyacá, hasta Antioquia.

Lo que se sabe del accidente aéreo, es que, al parecer, la avioneta en la que iba el artista junto a otros cinco integrantes de su equipo de trabajo, alcanzó a volar de tres a cinco minutos, pues en un inicio se dijo que no había podido despegar.

Desde el día de su partida, los seguidores de Jiménez han publicado varios de sus recuerdos, como por ejemplo sus entrevistas, sus videos graciosos, sus chistes y hasta sus conversaciones con otras personas del medio.

¿Cuáles recuerdos de Yeison Jiménez han salido a la luz tras su muerte?

A los pocos minutos de conocerse su lamentable fallecimiento, las redes sociales se inundaron de clips de Yeison Jiménez en donde él revelaba en diferentes momentos que había soñado con su muerte.

La polémica pregunta de Yeison Jiménez a Gregorio Pernía. AFP/ Rodrigo Varela

De acuerdo con lo que él decía, es que en sus sueños fallecía tal cuál ocurrió en la vida real, o sea, en un accidente aéreo.

De hecho, también se supo que su hija de 7 años presentía que algo le iba pasar a su padre, ya que una vez le dijo que ella no sabía qué hacer si él no estaba en su vida.

Así mismo, como sus entrevistas, han salido a la luz otros clips del cantante, como, por ejemplo, los momentos divertidos que vivía con su familia y equipo de trabajo.

¿Cuál fue la controversial pregunta que le hizo Yeison Jiménez a Gregorio Pernía?

Yeison Jiménez, además de cantar y ser uno de los exponentes más importante de la música popular en Colombia, también tenía su propio podcast llamado ‘Camino al éxito’, allí, él entrevistó a varias personalidades.

Yeison Jiménez en Megaland. (Foto: Canal RCN)

Precisamente, una de ellas es el actor Gregorio Pernía, quien tuvo una charla muy interesante con el cantante, quien le preguntó por su vida personal y profesional.

Debido a la coyuntura tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, revelaron en redes sociales un momento único sobre una pregunta algo controversial que le hizo a Gregorio.

Tras hacer esa pregunta sobre “si se para en una escena”, el actor le contestó sin problema a Yeison, pero en los comentarios del clip, la gente recordó con gracia al cantante, ya que es una pregunta que sí o sí él haría.