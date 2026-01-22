Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Revelan video de Yeison Jiménez haciéndole una controversial pregunta a Gregorio Pernía

Salió a la luz un recuerdo inédito de Yeison Jiménez haciéndole una polémica pregunta al actor Gregorio Pernía.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La polémica pregunta de Yeison Jiménez a Gregorio Pernía.
Recordaron video de Yeison Jiménez por la polémica pregunta que le hizo a Gregorio Pernía. (Foto: Canal RCN)

El pasado sábado 10 de enero, Colombia conoció la trágica noticia del fallecimiento del cantante de música popular, Yeison Jiménez, quien perdió la vida en medio de un viaje de trabajo desde Boyacá, hasta Antioquia.

Artículos relacionados

Lo que se sabe del accidente aéreo, es que, al parecer, la avioneta en la que iba el artista junto a otros cinco integrantes de su equipo de trabajo, alcanzó a volar de tres a cinco minutos, pues en un inicio se dijo que no había podido despegar.

Desde el día de su partida, los seguidores de Jiménez han publicado varios de sus recuerdos, como por ejemplo sus entrevistas, sus videos graciosos, sus chistes y hasta sus conversaciones con otras personas del medio.

Artículos relacionados

¿Cuáles recuerdos de Yeison Jiménez han salido a la luz tras su muerte?

A los pocos minutos de conocerse su lamentable fallecimiento, las redes sociales se inundaron de clips de Yeison Jiménez en donde él revelaba en diferentes momentos que había soñado con su muerte.

Recordaron video de Yeison Jiménez por la polémica pregunta que le hizo a Gregorio Pernía.
La polémica pregunta de Yeison Jiménez a Gregorio Pernía. AFP/ Rodrigo Varela

De acuerdo con lo que él decía, es que en sus sueños fallecía tal cuál ocurrió en la vida real, o sea, en un accidente aéreo.

De hecho, también se supo que su hija de 7 años presentía que algo le iba pasar a su padre, ya que una vez le dijo que ella no sabía qué hacer si él no estaba en su vida.

Artículos relacionados

Así mismo, como sus entrevistas, han salido a la luz otros clips del cantante, como, por ejemplo, los momentos divertidos que vivía con su familia y equipo de trabajo.

¿Cuál fue la controversial pregunta que le hizo Yeison Jiménez a Gregorio Pernía?

Yeison Jiménez, además de cantar y ser uno de los exponentes más importante de la música popular en Colombia, también tenía su propio podcast llamado ‘Camino al éxito’, allí, él entrevistó a varias personalidades.

Resurge video de Yeison Jiménez con pregunta inesperada a Gregorio Pernía
Yeison Jiménez en Megaland. (Foto: Canal RCN)

Precisamente, una de ellas es el actor Gregorio Pernía, quien tuvo una charla muy interesante con el cantante, quien le preguntó por su vida personal y profesional.

Debido a la coyuntura tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, revelaron en redes sociales un momento único sobre una pregunta algo controversial que le hizo a Gregorio.

Tras hacer esa pregunta sobre “si se para en una escena”, el actor le contestó sin problema a Yeison, pero en los comentarios del clip, la gente recordó con gracia al cantante, ya que es una pregunta que sí o sí él haría.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas reapareció en redes con inesperada confesión: esto dijo Talento nacional

Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas, reapareció en redes con inesperada confesión: esto dijo

Tras varias semanas de ausencia, Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas reapareció en redes luego de críticas presentadas en el pasado.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel muestran un imprevisto familiar Daniela Ospina

Daniela Ospina y Gabriel Coronel protagonizan curioso momento: “Conflicto familiar”

Un error de dirección en el carro dejó al descubierto un divertido momento familiar de Daniela Ospina.

Nicolas arrieta en la casa de los famosos colombia Nicolás Arrieta

Novia de Nicolás Arrieta lo defendió de fuertes críticas tras apoyo en La casa de los famosos

Novia de Nicolás Arrieta reaccionó a comentarios en contra del influenciador, de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Karol G y Feid Karol G

Estas fueron las últimas publicaciones de Karol G y Feid juntos antes de su ruptura

Los artistas Karol G y Feid siguen causando interés en sus fanáticos tras confirmarse su sonada ruptura.

Beba rompió en llanto tras su discusión con Alejandro Estrada. La casa de los famosos

Beba se desahogó tras su discusión con Alejandro Estrada y cuestionó a Renzo, ¿por qué?

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras Talento internacional

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo