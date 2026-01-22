Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Daniela Ospina y Gabriel Coronel protagonizan curioso momento: “Conflicto familiar”

Un error de dirección en el carro dejó al descubierto un divertido momento familiar de Daniela Ospina.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Daniela Ospina y Gabriel Coronel muestran un imprevisto familiar
Daniela Ospina muestra un error de dirección en el carro junto a Gabriel Coronel. (Foto: AFP)

Un momento cotidiano terminó llevándose toda la atención de los internauta, luego de que Daniela Ospina y su esposo, el actor y cantante Gabriel Coronel, compartieran un video mientras iban en su carro y dejaban ver una situación inesperada.

Artículos relacionados

¿Qué fue lo que realmente pasó en el carro entre Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

En el video, Daniela aparece visiblemente sorprendida y llevándose las manos a la cabeza mientras dice: “Tenemos un problema familiar”, generando una ola de reacciones en redes sociales.

La empresaria colombiana, quien es la persona que graba, dice: “Vean lo que está pasando”, mientras muestra a su esposo, quien es el que conduce el vehículo. En ese momento, Gabriel da un giro inesperado en el vehículo, situación que ella comenta entre risas.

Artículos relacionados

No obstante, Gabriel Coronel le dice: “¿Por qué me pusiste mal la dirección? No entiendo”. Es entonces cuando Daniela explica que ella le indicó que girara a la izquierda, pero él terminó volteando a la derecha, comentario que hace entre risas y al que suma la frase: “Es una habilidad”.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel muestran un imprevisto familiar
Daniela Ospina muestra un error de dirección en el carro junto a Gabriel Coronel. (Foto: AFP)

Mientras muestra en otro video que está tratando de entender un “problema familiar”, Daniela hace referencia a un conflicto de los Beckham, mientras Gabriel Coronel interviene y dice que en todas las familias pasa.

¿Cómo viven Daniela Ospina y Gabriel Coronel su faceta familiar?

Daniela Ospina y Gabriel Coronel han compartido en distintas ocasiones detalles de su vida personal, especialmente desde la llegada de su hijo, quien se ha convertido en el centro de su familia.

Artículos relacionados

No obstante, Daniela Ospina, quien no era muy activa en redes sociales, ahora comparte muchos momentos cotidianos de su dinámica familiar, así como de sus dos hijos: Lorenzo y Salomé, quien es fruto de su amor con el futbolista, James Rodríguez.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel muestran un imprevisto familiar
Daniela Ospina muestra un error de dirección en el carro junto a Gabriel Coronel. (Foto: AFP)

Recientemente, Daniela Ospina también compartió un momento en el que dejó ver lo angustiada que estaba luego de que su pequeño de dos años se cayera de su patineta y tuviera que trasladarlo al médico.

Situación que alertó a sus millones de seguidores, luego de mostrar cómo se veía el pequeño, por lo que nuevamente salió a contar lo que ocurrió y aclaró que, por fortuna, no fue nada grave.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas reapareció en redes con inesperada confesión: esto dijo Talento nacional

Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas, reapareció en redes con inesperada confesión: esto dijo

Tras varias semanas de ausencia, Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas reapareció en redes luego de críticas presentadas en el pasado.

La polémica pregunta de Yeison Jiménez a Gregorio Pernía. Yeison Jiménez

Revelan video de Yeison Jiménez haciéndole una controversial pregunta a Gregorio Pernía

Salió a la luz un recuerdo inédito de Yeison Jiménez haciéndole una polémica pregunta al actor Gregorio Pernía.

Nicolas arrieta en la casa de los famosos colombia Nicolás Arrieta

Novia de Nicolás Arrieta lo defendió de fuertes críticas tras apoyo en La casa de los famosos

Novia de Nicolás Arrieta reaccionó a comentarios en contra del influenciador, de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Karol G y Feid Karol G

Estas fueron las últimas publicaciones de Karol G y Feid juntos antes de su ruptura

Los artistas Karol G y Feid siguen causando interés en sus fanáticos tras confirmarse su sonada ruptura.

Beba rompió en llanto tras su discusión con Alejandro Estrada. La casa de los famosos

Beba se desahogó tras su discusión con Alejandro Estrada y cuestionó a Renzo, ¿por qué?

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras Talento internacional

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo