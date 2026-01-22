Un momento cotidiano terminó llevándose toda la atención de los internauta, luego de que Daniela Ospina y su esposo, el actor y cantante Gabriel Coronel, compartieran un video mientras iban en su carro y dejaban ver una situación inesperada.

¿Qué fue lo que realmente pasó en el carro entre Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

En el video, Daniela aparece visiblemente sorprendida y llevándose las manos a la cabeza mientras dice: “Tenemos un problema familiar”, generando una ola de reacciones en redes sociales.

La empresaria colombiana, quien es la persona que graba, dice: “Vean lo que está pasando”, mientras muestra a su esposo, quien es el que conduce el vehículo. En ese momento, Gabriel da un giro inesperado en el vehículo, situación que ella comenta entre risas.

No obstante, Gabriel Coronel le dice: “¿Por qué me pusiste mal la dirección? No entiendo”. Es entonces cuando Daniela explica que ella le indicó que girara a la izquierda, pero él terminó volteando a la derecha, comentario que hace entre risas y al que suma la frase: “Es una habilidad”.

Daniela Ospina muestra un error de dirección en el carro junto a Gabriel Coronel. (Foto: AFP)

Mientras muestra en otro video que está tratando de entender un “problema familiar”, Daniela hace referencia a un conflicto de los Beckham, mientras Gabriel Coronel interviene y dice que en todas las familias pasa.

¿Cómo viven Daniela Ospina y Gabriel Coronel su faceta familiar?

Daniela Ospina y Gabriel Coronel han compartido en distintas ocasiones detalles de su vida personal, especialmente desde la llegada de su hijo, quien se ha convertido en el centro de su familia.

No obstante, Daniela Ospina, quien no era muy activa en redes sociales, ahora comparte muchos momentos cotidianos de su dinámica familiar, así como de sus dos hijos: Lorenzo y Salomé, quien es fruto de su amor con el futbolista, James Rodríguez.

Recientemente, Daniela Ospina también compartió un momento en el que dejó ver lo angustiada que estaba luego de que su pequeño de dos años se cayera de su patineta y tuviera que trasladarlo al médico.

Situación que alertó a sus millones de seguidores, luego de mostrar cómo se veía el pequeño, por lo que nuevamente salió a contar lo que ocurrió y aclaró que, por fortuna, no fue nada grave.