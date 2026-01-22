Estas fueron las últimas publicaciones de Karol G y Feid juntos antes de su ruptura

Los cantantes Karol G y Feid han sido centro de atención entre sus millones de fanáticos en los últimos meses tras rumores de una posible ruptura, la cual se confirmó hace pocos días por fuentes cercanas a los artistas al medio internacional TMZ.

¿Karol G y Feid terminaron su relación luego de tres años de romance?

Según reveló dicho medio, los cantantes le habrían dado fin a su relación en buenos términos hace algunos meses y habrían decidido no hacer de esto una revelación mediática.

Recordemos que, las especulaciones surgieron a flote debido a que ya no se les veía juntos públicamente, además de que dejaran de interactuar en sus redes sociales.

¿Cuáles fueron las últimas publicaciones de Karol G y Feid juntos?

En sus redes sociales, los dos compartieron videos promocionando su colaboración "Verano Rosa", cuya canción hace parte del álbum "Tropicoqueta" de la Bichota, en la que ambos derrocharon romanticismo.

La paisa compartió un video en el que se ven a los dos en medio de un viaje y mientras Feid maneja ambos cantan dicho tema musical.

Por su parte, Feid agregó otro video de ese mismo momento escuchando la misma canción, donde agregó: "Mi día más chimba con mi verano rosadito".

Dichas publicaciones en redes sociales siguen causando revuelo en redes sociales, pues muchos internautas han decidido revivir dichas imágenes, comentándoles lo mucho que guardan la esperanza de que sigan juntos, asegurando que hasta que no vean una declaración oficial de ambos al respecto seguirán creyendo que siguen en relación.

Por el momento, ni Karol G ni Feid se han pronunciado sobre el tema, pero sí se han mostrado en sus redes sociales trabajando en sus respectivos proyectos.

Karol G dio a conocer que es imagen de una importante marca de ropa deportiva, mientras que Feid estrenó su colaboración con Luis Fonsi "Cámbiaré" con la que mostró por primera vez su nueva faceta tras despedirse del Ferxxo.

Por ahora, sus fanáticos siguen al pendiente de cada publicación que realizan los artistas estando al pendiente de lo que sigue ocurriendo entre ellos.