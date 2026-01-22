Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Estas fueron las últimas publicaciones de Karol G y Feid juntos antes de su ruptura

Los artistas Karol G y Feid siguen causando interés en sus fanáticos tras confirmarse su sonada ruptura.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol G y Feid
Última publicación de Karol G y Feid juntos/AFP: Dia Dipasupil

Los cantantes Karol G y Feid han sido centro de atención entre sus millones de fanáticos en los últimos meses tras rumores de una posible ruptura, la cual se confirmó hace pocos días por fuentes cercanas a los artistas al medio internacional TMZ.

Artículos relacionados

¿Karol G y Feid terminaron su relación luego de tres años de romance?

Según reveló dicho medio, los cantantes le habrían dado fin a su relación en buenos términos hace algunos meses y habrían decidido no hacer de esto una revelación mediática.

feid y karol g terminaron su relacion

Recordemos que, las especulaciones surgieron a flote debido a que ya no se les veía juntos públicamente, además de que dejaran de interactuar en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las últimas publicaciones de Karol G y Feid juntos?

En sus redes sociales, los dos compartieron videos promocionando su colaboración "Verano Rosa", cuya canción hace parte del álbum "Tropicoqueta" de la Bichota, en la que ambos derrocharon romanticismo.

La paisa compartió un video en el que se ven a los dos en medio de un viaje y mientras Feid maneja ambos cantan dicho tema musical.

Por su parte, Feid agregó otro video de ese mismo momento escuchando la misma canción, donde agregó: "Mi día más chimba con mi verano rosadito".

Dichas publicaciones en redes sociales siguen causando revuelo en redes sociales, pues muchos internautas han decidido revivir dichas imágenes, comentándoles lo mucho que guardan la esperanza de que sigan juntos, asegurando que hasta que no vean una declaración oficial de ambos al respecto seguirán creyendo que siguen en relación.

feid y karol g en sus últimas publicaciones

Por el momento, ni Karol G ni Feid se han pronunciado sobre el tema, pero sí se han mostrado en sus redes sociales trabajando en sus respectivos proyectos.

Karol G dio a conocer que es imagen de una importante marca de ropa deportiva, mientras que Feid estrenó su colaboración con Luis Fonsi "Cámbiaré" con la que mostró por primera vez su nueva faceta tras despedirse del Ferxxo.

Artículos relacionados

Por ahora, sus fanáticos siguen al pendiente de cada publicación que realizan los artistas estando al pendiente de lo que sigue ocurriendo entre ellos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Blessd sufrió aparatosa caída Blessd

Blessd sufrió accidente casero y cámara de seguridad captó todo, ¿cómo está el cantante?

Tras anunciar que se convertiría en padre, el cantante Blessd sufrió un pequeño accidente casero y cámara registró todo.

Feid deja pistas de desamor tras el fin de su relación con Karol G Feid

¿Feid se dejó ver despechado tras confirmarse su separación con Karol G?: esto hizo

Feid anunció una nueva colaboración con Silvestre Dangond y para sus seguidores, esta es una señal de que está despechado.

Julio Iglesias filtra conversaciones con sus antiguas trabajadoras tras declaraciones presentadas Talento internacional

Julio Iglesias filtra conversaciones con sus antiguas trabajadoras tras declaraciones presentadas

Julio Iglesias filtra conversaciones que tuvo en el pasado con sus antiguas trabajadoras tras las declaraciones presentadas.

Lo más superlike

Daniela Ospina y Gabriel Coronel muestran un imprevisto familiar Daniela Ospina

Daniela Ospina y Gabriel Coronel protagonizan curioso momento: “Conflicto familiar”

Un error de dirección en el carro dejó al descubierto un divertido momento familiar de Daniela Ospina.

Beba rompió en llanto tras su discusión con Alejandro Estrada. La casa de los famosos

Beba se desahogó tras su discusión con Alejandro Estrada y cuestionó a Renzo, ¿por qué?

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras Talento internacional

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo