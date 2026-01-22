Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas, reapareció en redes con inesperada confesión: esto dijo

Tras varias semanas de ausencia, Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas reapareció en redes luego de críticas presentadas en el pasado.

María Camila Arteaga
¿Qué dijo Rebeca Castillo al reaparecer en redes? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la participación de Rebeca Castillo en Miss Universe Colombia, el reality, una producción del Canal RCN.

El paso de Rebeca Castillo en el programa dejó una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes se sorprendieron con su renuncia cuando hizo parte de las Miss que participaron durante el certamen de belleza.

Con base en esto, Rebeca reapareció en sus redes sociales, luego de varias semanas de ausencia, pues expresó que recibió algunas críticas durante el pasado por parte de internautas.

¿Qué dijo Rebeca Castillo tras su reciente aparición en redes sociales?

Tras varias semanas de ausencia en redes sociales, Rebeca Castillo aprovechó la oportunidad para contarles a sus seguidores las razones por las cuales estuvo desaparecida.

Así reapareció Rebeca Castillo en redes. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Rebeca Castillo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de cuatro mil seguidores, unas palabras explicando por qué se desapareció un tiempo de redes, expresando las siguientes palabras:

“Cuando me doy cuenta de que, aunque me fun#r0n nacionalmente y miles de personas hablaron horrible de mi físico, no me dio una crisis de autoestima ni me enloquecí para op3rarm3, lo único es que no quiero ser una reina nunca más y allí entiendo lo fuerte que soy. Fingir demencia sí sirve”, agregó Rebeca.

¿Cuál fue la razón por la que Rebeca Castillo renunció al Miss Universe Colombia, el reality?

Desde luego, Rebeca reapareció en sus redes sociales, aclarando las razones por la que tomó la decisión de abandonar Miss Universe Colombia, el reality, revelando lo siguiente:

¿Cómo fue el paso de Rebeca Casstillo en Miss Universe Colombia, el reality? | Foto: Canal RCN

“La verdad, si creo que vuelvo en unos años. Lo que pasa es que la vida cotidiana de Rebeca no es tan fácil como parece. La verdad es que pare ser reina tenía que convertirme en alguien que no era. Tenía que dejar de ser yo misma y como yo dije en el reality, mi personalidad no se vende ni se compra. Además, tenía que cumplir expectativas que no eran yo”, añadió Rebeca, aclarando los motivos por los cuales renunció al programa.

