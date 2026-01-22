Beba se desahogó tras su discusión con Alejandro Estrada y cuestionó a Renzo, ¿por qué?

Beba de la Cruz se vio inmersa en una nueva polémica en La casa de los famosos Colombia. La deportista tuvo un “encontronazo” con Alejandro Estada, solo unos días después de haber tenido un fuerte roce con Yuli Ruiz en la dinámica de etiquetas.

¿Cómo reaccionó Beba tras su fuerte discusión con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Tras esa discusión con Estrada, Beba se fue para el baño y allí se desahogó por lo que estaba viviendo; además, se quejó de que Renzo Meneses no la defendía.

Aunque Sofía Jaramillo y Mariana Zapata trataban de darle ánimo, ella se sentía devastada y entristecida por la forma en que se estaba comportando con ella, a quien considera un gran amigo.

Yo a Renzo lo amo, Renzo es mi amigo, pero, ya van dos veces que está pasando algo y Renzo se pone… como dándole la razón a la otra persona, eso me… me…

Justo cuando Beba terminaba de hablar, apareció Renzo y este de inmediato le dio un abrazo; asimismo, trató de explicar su comportamiento.

Precisamente, porque soy su amigo, no le voy a decir algo que ella no quiere escuchar. Le voy a dar siempre mi mejor consejo… has estado en problemas que no me han gustado, te metiste con Juanse

Renzo le habló de las situaciones que ha presenciado y le dijo que muchas de las actitudes que ha tenido no son las mejores. “No se vio bien”, le dijo Renzo sobre la forma en que le habló a Juanse Laverde.

Beba expresó su malestar con Renzo porque siente que no la ha defendido. Fotos: RCN

Si tú cree que yo como amigo te voy a aplaudir tus cosas; las cosas que haces bien o mal, no lo voy a hacer, amiga porque no sería tu amigo sino un hipócrita que te aplaude en cualquier cosa que tú hagas, ¿me entiendes mi punto?

¿Por qué se presentó la discusión entre Beba y Alejandro Estrada?

Beba y Alejandro Estrada discutieron en la cocina de La casa de los famosos. El actor se acercó y le dijo a la deportista que la forma en que se estaba comportando no era la mejor; incluso, manifestó que era maleducada.

Beba ante el reclamo de Alejandro no dudó en asociarlo con sus diferencias con Yuli Ruiz, asegurándole al actor que él le decía eso por quedar bien con la empresaria. Estrada, de inmediato, refutó y aseguró que no defendía a nadie, y solo hablaba por sí mismo, pues consideraba que es una niña grosera.

En su momento yo am*na*é a Luisa (Cortina) porque no voy con la grosería, y tú eres una niña grosera y te lo han dicho tus mismos amigos

Beba de la Cruz y Alejandro Estrada quedaron prenominados tras este miércoles. Las celebridades podrían estar en riesgo de eliminación, aunque resta tiempo para determinar la placa final.