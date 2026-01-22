Beba y Alejandro Estrada tuvieron fuerte cruce en La casa de los famosos Colombia: así fue

La tranquilidad y la paz empiezan a desaparecer en La casa de los famosos Colombia 3, y prueba de ello fue el reciente cruce entre Beba y Alejandro Estrada.

¿Cómo fue el conflicto entre Beba y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada decidió buscar a Beba para expresarle su incomodidad con la forma en la que según él, ella se estaba comportando.

El actor le expresó que sentía que ella estaba actuando de forma mal educada y que eso no iba con él por lo que prefería ser sincero con ella. Algo que ella le refutó de inmediato.

Tú sabes quién eres, cómo has actuado y cómo tratas a la gente.

Beba ante el reclamo de Alejandro no dudó en asociarlo con sus diferencias con Yuli Ruiz, asegurándole al actor que él le decía eso por quedar bien con ella, ya que con él ella al parecer no se había metido.

Sin embargo, Alejandro le recalcó que él no estaba defendiendo a nadie y que estaba hablando por sí mismo, volviéndole a recalcar que le parecía una niña grosera.

En su momento yo amenacé a Luisa porque no voy con la grosería, y tú eres una niña grosera y te lo han dicho tus mismos amigos.

Alejandro Estrada le recriminó a Beba sus actitudes con otros compañeros. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la razón por la que Beba rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia?

Beba trató de refutarle todo lo que el actor le decía y señalaba, sin embargo, la tensión se fue subiendo y la deportista terminó estallando en el baño.

La deportista rompió en llanto en el baño asegurando que Alejandro había demostrado realmente cómo era su personalidad la cual calificó de pasiva-agresiva.

Él es pasivo-agresivo, trata de ser decente, pero es un grosero atarván.

Beba le expresó a Sofía Jaramillo, quien fue su paño de lágrimas, que ella solo quería dejarle claro a Alejandro que no tenía ningún problema con él, pero nunca se imaginó su reacción.

Yo solo me estaba acercando para decirle que no tenía ningún problema con él y que lo sentía raro.

La deportista se mostró bastante ofuscada e impotente por los comentarios que Alejandro le hizo y aseguró que eso le había quedado como lección a ella.

Qué un viejo me venga a decir tú sabes cómo eres, aquí todos han dicho que eres grosera.

¿Alejandro Estrada defendió a Yuli Ruiz de Beba en La casa de los famosos Colombia?

El inesperado rifirrafe entre Beba y Alejandro Estrada dentro de La casa de los famosos Colombia abrió la puerta a que sus compañeros empezaran a sacar sus conclusiones e hipótesis.

Muchos cercanos a Beba le aseguraron que el reclamo de Alejandro Estrada a ella había sido provocado por su aparente interés por Yuli Ruiz, ya que para muchos es evidente la química que hay entre ambos.

Sin embargo, algunos consideraron que el actor estuvo en lo correcto al recriminarle a Beba que sus actitudes y comentarios con algunos de sus compañeros no eran los mejores, poniendo de ejemplo el caso de Juanse Laverde.