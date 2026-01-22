Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Novia de Nicolás Arrieta lo defendió de fuertes críticas tras apoyo en La casa de los famosos

Novia de Nicolás Arrieta reaccionó a comentarios en contra del influenciador, de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Nicolas arrieta en la casa de los famosos colombia

La comunicadora social Manuela Ortiz, novia del influenciador Nicolás Arrieta, que se encuentra participando en La casa de los famosos Colombia, defendió al creador de contenido de algunas críticas que han surgido en redes sociales.

¿Qué dijo la novia de Nicolás Arrieta en su defensa?

A través de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, compartió un video en el que se mostró desglosando algunos puntos sobre los que se cuestiona al influenciador debido al apoyo que está teniendo por su participación en el reality.

novia de nicolas arrieta lo defiende en la casa de los famosos

Señaló que Nicolás no hace solo contenido de polémica, sino que sus publicaciones abarcan muchos otros temas como música, política, teorías conspirativas, entre otros, solo que los que más tienen alcance o se vuelven virales son controversiales.

Asimismo, lo defendió de quienes aseguran que es "hipócrita" señalando que Nicolás es de las personas más sinceras y honestas que hay en el mundo porque no temen al qué dirán, aceptó que quizás puede pasarse en ocasiones a la hora de decir las cosas, pero sin duda alguna es bastante "frentero".

novia de nicolas arrieta responde a criticas

De igual manera, detalló que no lo pueden juzgar por videos de hace años atrás cuando actualmente es otra persona muy diferente.

"Lo más importante de todo, si tienen un problema con lo que sea, sobre todo en temas de adicci*nes, porfa busquen ayuda. Y obviamente todo el apoyo a Nicolás Arrieta", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras las declaraciones de la novia de Nicolás Arrieta?

Luego de las palabras de la novia de Nicolás Arrieta, varios internautas reaccionaron demostrándole todo su apoyo y cariño hacia el creador de contenido, destacando que seguirán siendo "team mazorca" pese a lo que algunos puedan decir sobre el influenciador en redes sociales, pues les está gustando mucho la versión que están viendo de él en la competencia.

Por ahora, Nicolás Arrieta sigue disfrutando de su participación en La casa de los famosos Colombia, donde se ha sorprendido bastante y ha detallado que se siente muy bien, teniendo una experiencia agradable con sus compañeros y con la dinámica del juego.

