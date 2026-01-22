Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras

Falleció reconocida actriz a sus 92 años, quien dejó un importante legado en el mundo de la televisión.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras
¿Quién fue la reconocida actriz que falleció? | Foto: Freepik

El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida actriz, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

Por el momento, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de los televidentes y allegados, quienes la acompañaron a lo largo de su carrera, al participar en importantes producciones a nivel internacional.

Artículos relacionados

¿Quién es la reconocida actriz que falleció?

El nombre de Adela Gleijer se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el desafortunado hecho de su fallecimiento.

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras
Así se confirmó el fallecimiento de la actriz. | Foto: Freepik

La noticia fue confirmada por parte de la Asociación Argentina de Actores, quienes compartieron un comunicado oficial confirmando la noticia:

“Con profundo pesar, despedimos a la actriz Adela Gleijer, destacada referente de las artes escénicas. Acompañamos con afecto, en este doloroso momento, a su hija, la actriz Andrea Tenuta, así como a sus familiares, amistades y seres queridos”, dice el comunicado de la Asociación Argentina de Actores.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Adela Gleijer a lo largo de su carrera profesional?

Cabe destacar que Adela dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al participar en importantes producciones como: ‘El hombre del subsuelo’, ‘Clínica con música’, ‘La isla’, ‘Contragolpe’, ‘Algún lugar en ninguna parte’.

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras
¿Qué legado dejó la actriz en la televisión? | Foto: Freepik

Así también la intérprete demostró su gran habilidad en el campo artístico al participar en importantes producciones audiovisuales y, también, al participar en importantes obras de teatro.

Artículos relacionados

La actriz tuvo una relación sentimental durante un largo periodo de tiempo con el actor argentino Juan Manuel Tenuta, quienes se convirtieron en una de las parejas más destacadas del entretenimiento.

Artículos relacionados

Por su parte, la actriz adquirió gran popularidad por darle vida a uno de sus recordados personajes en la producción llamada: ‘Celeste, siempre Celeste’, en la que cautivó no solo con su talento, sino que también, al convertirse en una de las actrices argentinas más destacadas a nivel internacional, demostrando su intachable profesionalismo, en donde fusionó todo su talento al adquirir gran popularidad con el paso de los años.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Mujer de 81 años es tendencia al ser influencer para costear las quimioterapias de su nieto: ¿quién? Viral

Mujer de 81 años es tendencia al ser influencer para costear las quimioterapias de su nieto: ¿quién?

Mujer de 81 es viral tras ser streamer al jugar reconocido videojuego para recaudar fondos para las quimioterapias de su nieto.

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión Talento internacional

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

La televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocida presentadora quien trabajó en distinguido programa.

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje publicado en sus redes sociales.

Lo más superlike

Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas reapareció en redes con inesperada confesión: esto dijo Talento nacional

Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas, reapareció en redes con inesperada confesión: esto dijo

Tras varias semanas de ausencia, Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas reapareció en redes luego de críticas presentadas en el pasado.

Karol G y Feid Karol G

Estas fueron las últimas publicaciones de Karol G y Feid juntos antes de su ruptura

Beba rompió en llanto tras su discusión con Alejandro Estrada. La casa de los famosos

Beba se desahogó tras su discusión con Alejandro Estrada y cuestionó a Renzo, ¿por qué?

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo