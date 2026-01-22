Jenny López reveló cuál fue la desgarradora petición que le hizo la esposa de Yeison Jiménez en su velorio

El pasado sábado 10 de enero, Colombia se despidió de uno de los artistas más importantes del género popular en el país, pues Yeison Jiménez sufrió un accidente en el que le costó la vida.

El cantante viajaba desde Boyacá, hasta Antioquia, porque en la noche de ese día debía cumplir con un compromiso laboral en Marinilla, lugar donde ya estaban sus músicos esperando por él y allá fue donde conocieron que Jiménez nunca llegaría.

Desde su partida, se han conocido dolorosos detalles de su vida, pues él habló de su muerte, revelando que había soñado en tres ocasiones que perdería la vida en medio de un accidente aéreo, tal cual ocurrió.

¿Qué se ha sabido sobre la muerte de Yeison Jiménez?

Tras el trágico accidente, las respectivas autoridades iniciaron una investigación para determinar qué fue lo que ocasionó que la avioneta no respondiera, pues se supo que alcanzaron a volar entre tres a cinco minutos antes de caer.

Jenny López confesó lo que Sonia Restrepo le pidió en la despedida de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Las primeras teorías indicaban que no alcanzaron a ascender, pero luego se desmintió esto y hasta se dijo que no les alcanzó la pista para poder volar, pero así mismo, se confirmó que no fue así.

Según los investigadores, se debe contemplar todos los factores posibles dentro de su indagación, e incluso, posibles errores humanos en el momento del vuelo.

¿Cómo ha sido la despedida a Yeison Jiménez?

En medio del dolor, los familiares del cantante le han hecho homenajes y despedidas junto a fanáticos y amigos de Yeison Jiménez.

Por un lado, estuvieron en el Movistar Arena con el cuerpo del artista, junto a los demás integrantes de su equipo que fallecieron junto a él. Así mismo, despidieron a Yeison en su pueblo natal, Manzanares Caldas.

Revelan la especial petición que la esposa de Yeison Jiménez le hizo a Jenny López. (Foto: Freepik)

¿Qué dijo Jenny López sobre la conmovedora petición que le hizo la esposa de Yeison Jiménez?

A través de sus historias en Instagram, Jenny López reveló la razón por la que no cantó en las despedidas públicas que le hicieron a Yeison Jiménez, confesando cuál fue la petición especial que le hizo Sonia Restrepo, esposa del cantante.

La joven dijo que Sonia le pidió que cantara en la ceremonia privada y fue puntual con sus requerimientos, ya que le dijo que interpretara tres canciones: Amor eterno, Confieso de Kany García y Cómo me haces falta.

“Fue un momento muy emotivo. Fue muy difícil cantar, porque cantaba y lloraba”, confesó López.

Así mismo, dijo Jenny que no le interesó publicar nada, por lo que no grabó ese momento.