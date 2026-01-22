Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jenny López reveló cuál fue la desgarradora petición que le hizo la esposa de Yeison Jiménez en su velorio

Jenny López rompió el silencio y confesó la dolorosa petición que le hizo la esposa de Yeison Jiménez en su velorio privado.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Revelan la especial petición que la esposa de Yeison Jiménez le hizo a Jenny López
Sale a la luz la petición que Sonia Restrepo le hizo a Jenny López en el velorio de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN -Freepik)

El pasado sábado 10 de enero, Colombia se despidió de uno de los artistas más importantes del género popular en el país, pues Yeison Jiménez sufrió un accidente en el que le costó la vida.

Artículos relacionados

El cantante viajaba desde Boyacá, hasta Antioquia, porque en la noche de ese día debía cumplir con un compromiso laboral en Marinilla, lugar donde ya estaban sus músicos esperando por él y allá fue donde conocieron que Jiménez nunca llegaría.

Desde su partida, se han conocido dolorosos detalles de su vida, pues él habló de su muerte, revelando que había soñado en tres ocasiones que perdería la vida en medio de un accidente aéreo, tal cual ocurrió.

Artículos relacionados

¿Qué se ha sabido sobre la muerte de Yeison Jiménez?

Tras el trágico accidente, las respectivas autoridades iniciaron una investigación para determinar qué fue lo que ocasionó que la avioneta no respondiera, pues se supo que alcanzaron a volar entre tres a cinco minutos antes de caer.

Sale a la luz la petición que Sonia Restrepo le hizo a Jenny López en el velorio de Yeison Jiménez
Jenny López confesó lo que Sonia Restrepo le pidió en la despedida de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Las primeras teorías indicaban que no alcanzaron a ascender, pero luego se desmintió esto y hasta se dijo que no les alcanzó la pista para poder volar, pero así mismo, se confirmó que no fue así.

Según los investigadores, se debe contemplar todos los factores posibles dentro de su indagación, e incluso, posibles errores humanos en el momento del vuelo.

Artículos relacionados

¿Cómo ha sido la despedida a Yeison Jiménez?

En medio del dolor, los familiares del cantante le han hecho homenajes y despedidas junto a fanáticos y amigos de Yeison Jiménez.

Por un lado, estuvieron en el Movistar Arena con el cuerpo del artista, junto a los demás integrantes de su equipo que fallecieron junto a él. Así mismo, despidieron a Yeison en su pueblo natal, Manzanares Caldas.

Jenny López confesó lo que Sonia Restrepo le pidió en la despedida de Yeison Jiménez
Revelan la especial petición que la esposa de Yeison Jiménez le hizo a Jenny López. (Foto: Freepik)

¿Qué dijo Jenny López sobre la conmovedora petición que le hizo la esposa de Yeison Jiménez?

A través de sus historias en Instagram, Jenny López reveló la razón por la que no cantó en las despedidas públicas que le hicieron a Yeison Jiménez, confesando cuál fue la petición especial que le hizo Sonia Restrepo, esposa del cantante.

La joven dijo que Sonia le pidió que cantara en la ceremonia privada y fue puntual con sus requerimientos, ya que le dijo que interpretara tres canciones: Amor eterno, Confieso de Kany García y Cómo me haces falta.

“Fue un momento muy emotivo. Fue muy difícil cantar, porque cantaba y lloraba”, confesó López.

Así mismo, dijo Jenny que no le interesó publicar nada, por lo que no grabó ese momento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W habló de su juicio. Pipe Bueno

Luisa Fernanda W se sinceró sobre la supuesta 'maldición' de Pipe Bueno y las fotos con famosos

Luisa Fernanda W rompió el silencio ante los memes y teorías que han inventado sobre Pipe Bueno y sus fotos con otros famosos.

Yina Calderón mostró su nuevo tatuaje Yina Calderón

Yina Calderón divide opiniones tras mostrar el resultado final de su tatuaje: así le quedó

Yina Calderón mostró sin filtros cómo le quedó su nuevo tatuaje en toda la espalda y confesó si se arrepintió o no.

Luisa Fernanda W dejó ver el reclamo que le hizo a su hijo en pleno video Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda graba el reclamo que le hace a su hijo: "¿por qué te metes en mis videos?”

Luisa Fernanda W generó reacciones al grabar el reclamo que le hizo a uno de sus hijos, quien intervino en uno de sus videos.

Lo más superlike

Mujer de 81 años es tendencia al ser influencer para costear las quimioterapias de su nieto: ¿quién? Viral

Mujer de 81 años es tendencia al ser influencer para costear las quimioterapias de su nieto: ¿quién?

Mujer de 81 es viral tras ser streamer al jugar reconocido videojuego para recaudar fondos para las quimioterapias de su nieto.

Pelea de Beba y Alejandro Estrada Alejandro Estrada

Beba y Alejandro Estrada tuvieron fuerte cruce en La casa de los famosos Colombia: así fue

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Feid deja pistas de desamor tras el fin de su relación con Karol G Feid

¿Feid se dejó ver despechado tras confirmarse su separación con Karol G?: esto hizo

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo