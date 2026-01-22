Sale a la luz video de una mujer que tildan de ser coqueta con Yeison Jiménez

El sábado 10 de enero de este 2026 será recordado en la historia de la música popular en Colombia, tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, el artista que estaba revolucionando el género en el país.

Este día en mención, se apagó la voz y el alma de uno de los artistas más importantes, quien dejó un legado de perseverancia y resiliencia, convirtiéndose en un ejemplo de lucha para las futuras generaciones.

Tras su partida, Yeison ha sido honrado por su calidez humana y por su talento, dos cosas que quedará para siempre en los corazones de quienes lo conocieron.

¿Qué ha pasado tras la muerte de Yeison Jiménez?

Por su lado, la familia de Yeison Jiménez estuvieron en todos los homenajes que le hicieron al artista, tanto en Bogotá, como en Manzanares, Caldas, su pueblo natal.

Lina Jiménez, hermana del artista y su esposa, Sonia Restrepo, se dejaron ver muy conmovidas en todas las despedidas que le hicieron a Yeison, pues como no, si eran las mujeres de la vida de él, a quien tanto cuido y protegió.

Publican video de mujer que es duramente criticada por su trato con Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Además de las despedidas y los homenajes para el artista, también se han generado controversias por la vida personal de Yeison Jiménez, a quien le ha salido otras mujeres relacionadas sentimentalmente con él.

¿Quiénes han salido las mujeres relacionadas con Yeison Jiménez?

Tras conocerse el fallecimiento de Yeison Jiménez, salieron a la luz pública dos mujeres que revelaron su cercanía con él.

Por un lado, una aseguró ser la inspiración de tres de las canciones de Yeison y hasta reveló que se habían jurado amor para toda su vida.

Por otra parte, se conoció otra mujer que publicó el último chat que tuvo con Jiménez, en donde se veía que, al parecer se coqueteaban.

En ambos casos, las dos fueron duramente criticadas y a una le tocó aclarar que eran amigos y que se había malinterpretado su intención.

Mujer es blanco de críticas tras compartir video con Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál es la mujer que tildan de coqueta con Yeison Jiménez?

A través de Instagram, una mujer publicó un video junto a Yeison Jiménez, quien le cantó el feliz cumpleaños, pero al compartir este clip, ella recibió toda clases de críticas por su actitud hacia el cantante.

De acuerdo con los comentarios, parecía que la mujer le estaba coqueteando por su forma de bailar y hasta por cómo le recibió un trago ofrecido por Yeison.

En la descripción del video, ella dedica unas conmovedoras palabras sin ninguna mala intención, pero como en internet no perdonan nada, fue duramente señalada.