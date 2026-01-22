Hermana de Yeison Jiménez rompe el silencio con desgarrador mensaje: “te seguimos esperando”

El pasado sábado 10 de enero, Colombia se vistió de luto tras la repentina muerte de Yeison Jiménez, quien perdió su vida en medio de un accidente aéreo en Boyacá, pues el artista viajaba hasta Medellín para dar otro de sus shows en Marinilla.

Artículos relacionados Talento nacional Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló

El cantante de música popular iba acompañado con cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes además eran sus amigos. Por su lado, los músicos de Jiménez se enteraron de su fallecimiento estando detrás de la tarima, pues lo estaban esperando para el concierto.

Desde su partida, Yeison dejó un gran vacío, no solo entre su familia y amigos, sino en sus fanáticos que hoy todavía no procesan la noticia; de hecho, su hermana lo sigue esperando.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Ella es la guapa novia de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia

¿Qué ha revelado la hermana de Yeison Jiménez tras su muerte?

Lina Jiménez es la familiar de Yeison que tomó la vocería para comunicar todo respecto al tema del artista y desde la partida de su hermano, ella ha estado profundamente conmovida expresando en sus redes el dolor que está sintiendo.

El mensaje de la hermana de Yeison Jiménez que conmovió a sus seguidores. (Foto: Canal RCN)

Ha revelado fotos, videos y momentos inéditos junto a su hermano, también le ha dedicado desgarradores mensajes que hacen más difíciles sus días, pues es claro que para ella no ha sido nada sencillo procesar que no lo volverá a ver.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan espíritu de Yeison Jiménez moviendo su sombre sobre su ataúd

¿Cuál es él desgarrador mensaje que reveló la hermana de Yeison Jiménez?

Mencionado anteriormente, Lina Jiménez ha revelado su duelo a través de sus redes sociales en donde ha exteriorizado que le duele no volver a ver su hermano, por eso mismo, ha dicho que no puede superar los momentos de felicidad junto a él.

En horas de la mañana de este jueves 22 de enero, 12 días después del fallecimiento de Yeison Jiménez, la hermana del cantante compartió un video en sus historias de Instagram y escribió: “te seguimos esperando” y le agregó un emoji de un corazón roto.

Hermana de Yeison Jiménez comparte mensaje lleno de dolor a 12 días de su partida. (Foto: Freepik)

Con estos desgarradores mensajes y recuerdos de su hermano, Lina ha conmovido a todos sus seguidores, quienes la acompañan en su dolor.

¿Qué se sabe del accidente en el que murió Yeison Jiménez?

Por ahora, las investigaciones siguen avanzando, pues se está indagando qué fue exactamente lo que produjo la posible falla en la aeronave o si hubo algún factor humano que pudo provocar el accidente.

Lo que se sabe es que la avioneta sí logró volar durante 3 a 5 minutos, y ahí fue cuando cayó en el terreno baldío.