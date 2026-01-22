Hermana de Yeison Jiménez rompe el silencio con desgarrador mensaje: “te seguimos esperando”
Hermana de Yeison Jiménez revela en redes sociales un desgarrador mensaje tras 12 días de la partida del artista.
El pasado sábado 10 de enero, Colombia se vistió de luto tras la repentina muerte de Yeison Jiménez, quien perdió su vida en medio de un accidente aéreo en Boyacá, pues el artista viajaba hasta Medellín para dar otro de sus shows en Marinilla.
El cantante de música popular iba acompañado con cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes además eran sus amigos. Por su lado, los músicos de Jiménez se enteraron de su fallecimiento estando detrás de la tarima, pues lo estaban esperando para el concierto.
Desde su partida, Yeison dejó un gran vacío, no solo entre su familia y amigos, sino en sus fanáticos que hoy todavía no procesan la noticia; de hecho, su hermana lo sigue esperando.
¿Qué ha revelado la hermana de Yeison Jiménez tras su muerte?
Lina Jiménez es la familiar de Yeison que tomó la vocería para comunicar todo respecto al tema del artista y desde la partida de su hermano, ella ha estado profundamente conmovida expresando en sus redes el dolor que está sintiendo.
Ha revelado fotos, videos y momentos inéditos junto a su hermano, también le ha dedicado desgarradores mensajes que hacen más difíciles sus días, pues es claro que para ella no ha sido nada sencillo procesar que no lo volverá a ver.
¿Cuál es él desgarrador mensaje que reveló la hermana de Yeison Jiménez?
Mencionado anteriormente, Lina Jiménez ha revelado su duelo a través de sus redes sociales en donde ha exteriorizado que le duele no volver a ver su hermano, por eso mismo, ha dicho que no puede superar los momentos de felicidad junto a él.
En horas de la mañana de este jueves 22 de enero, 12 días después del fallecimiento de Yeison Jiménez, la hermana del cantante compartió un video en sus historias de Instagram y escribió: “te seguimos esperando” y le agregó un emoji de un corazón roto.
Con estos desgarradores mensajes y recuerdos de su hermano, Lina ha conmovido a todos sus seguidores, quienes la acompañan en su dolor.
¿Qué se sabe del accidente en el que murió Yeison Jiménez?
Por ahora, las investigaciones siguen avanzando, pues se está indagando qué fue exactamente lo que produjo la posible falla en la aeronave o si hubo algún factor humano que pudo provocar el accidente.
Lo que se sabe es que la avioneta sí logró volar durante 3 a 5 minutos, y ahí fue cuando cayó en el terreno baldío.
