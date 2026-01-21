Captan espíritu de Yeison Jiménez moviendo su sombre sobre su ataúd

Desde el pasado sábado 10 de enero, Colombia ha llorado la muerte de Yeison Jiménez, quien partió de este mundo tras un trágico accidente aéreo, mientras estaba acompañado de sus amigos e integrantes de su equipo de trabajo.

El artista viajaba desde Boyacá hasta Marinilla, pues debía cumplir con un compromiso laboral en el municipio antiqueño, en donde su banda ya estaba lista esperándolo para subirse a la tarima y precisamente mientras esperaba, todos conocieron la lamentable noticia.

Tras su partida, han salido a la luz videos y pruebas de que, al parecer, Yeison Jiménez se ha manifestado por medio a apariciones e incluso se ha escuchado su voz en algunas grabaciones.

¿Cuáles son los audios y videos captados sobre Yeison Jiménez tras su muerte?

Horas más tarde de su fallecimiento, justo en el lugar en donde la avioneta de Yeison Jiménez cayó y fue consumida por las llamas, precisamente con el humo provocado allí, se alcanzaría a ver un rostro con un sombrero, según usuarios en redes sociales.

Graban momento en el que el sombrero de Yeison Jiménez se mueve solo (Foto: Canal RCN- Freepik)

Aunque para muchos es muy claro lo que se ve, para otros, lo que se ve en el humo provocado por las llamas de la aeronave no es nada y se debe más a la supuesta imaginación de otros.

Así mismo, entre tanta conmoción por la muerte del artista, usuarios aseguran que han escuchado su voz en algunas ocasiones y en una especifica es en un concierto de Pipe Bueno.

Allí el colega del fallecido, recibe un poncho con la cara de Jiménez y al girarse, se alcanza a escuchar un “muchas gracias” con su voz. Esta supuesta psicofonía, sí se escucha claritamente la voz del artista, según internautas.

¿Cuál es el video en donde se ve que el espíritu de Yeison Jiménez mueve su sombrero?

El miércoles 14 de enero, en el Movistar Arena en Bogotá se llevó a cabo un homenaje a Yeison Jiménez y a los amigos que fallecieron junto a él; allí estuvieron familiares, amigos y fanáticos del artista.

Aseguran que el espíritu de Yeison Jiménez movió su sombrero en pleno homenaje (Foto/ Freepik)

En medio de esta despedida al artista, cientos de cámaras estaban grabando todos los momentos, tanto cuando los colegas de Yeison le cantaron, como en los instantes en que la familia se acercaba al féretro para hablarle al cuerpo.

En uno de esos precisos momentos, uno de los asistentes al lugar grabó cuando el sombrero de Yeison Jiménez cayó solo del ataúd al piso y, de hecho, nadie estaba a su alrededor.

Como era de esperarse, muchos creyeron que se trataría del espíritu del cantante, pero otros creen que fue simple casualidad.