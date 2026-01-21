Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Captan espíritu de Yeison Jiménez moviendo su sombre sobre su ataúd

En video quedó registrado el preciso momento en el que el sombrero de Yeison Jiménez que está sobre su ataúd, cae solo al piso.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Aseguran que el espíritu de Yeison Jiménez movió su sombrero en pleno homenaje
Video captaría al espíritu de Yeison Jiménez moviendo su sombrero Foto: Canal RCN- Freepik)

Desde el pasado sábado 10 de enero, Colombia ha llorado la muerte de Yeison Jiménez, quien partió de este mundo tras un trágico accidente aéreo, mientras estaba acompañado de sus amigos e integrantes de su equipo de trabajo.

Artículos relacionados

El artista viajaba desde Boyacá hasta Marinilla, pues debía cumplir con un compromiso laboral en el municipio antiqueño, en donde su banda ya estaba lista esperándolo para subirse a la tarima y precisamente mientras esperaba, todos conocieron la lamentable noticia.

Tras su partida, han salido a la luz videos y pruebas de que, al parecer, Yeison Jiménez se ha manifestado por medio a apariciones e incluso se ha escuchado su voz en algunas grabaciones.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los audios y videos captados sobre Yeison Jiménez tras su muerte?

Horas más tarde de su fallecimiento, justo en el lugar en donde la avioneta de Yeison Jiménez cayó y fue consumida por las llamas, precisamente con el humo provocado allí, se alcanzaría a ver un rostro con un sombrero, según usuarios en redes sociales.

Video captaría al espíritu de Yeison Jiménez moviendo su sombrero
Graban momento en el que el sombrero de Yeison Jiménez se mueve solo (Foto: Canal RCN- Freepik)

Aunque para muchos es muy claro lo que se ve, para otros, lo que se ve en el humo provocado por las llamas de la aeronave no es nada y se debe más a la supuesta imaginación de otros.

Así mismo, entre tanta conmoción por la muerte del artista, usuarios aseguran que han escuchado su voz en algunas ocasiones y en una especifica es en un concierto de Pipe Bueno.

Artículos relacionados

Allí el colega del fallecido, recibe un poncho con la cara de Jiménez y al girarse, se alcanza a escuchar un “muchas gracias” con su voz. Esta supuesta psicofonía, sí se escucha claritamente la voz del artista, según internautas.

¿Cuál es el video en donde se ve que el espíritu de Yeison Jiménez mueve su sombrero?

El miércoles 14 de enero, en el Movistar Arena en Bogotá se llevó a cabo un homenaje a Yeison Jiménez y a los amigos que fallecieron junto a él; allí estuvieron familiares, amigos y fanáticos del artista.

Graban momento en el que el sombrero de Yeison Jiménez se mueve solo
Aseguran que el espíritu de Yeison Jiménez movió su sombrero en pleno homenaje (Foto/ Freepik)

En medio de esta despedida al artista, cientos de cámaras estaban grabando todos los momentos, tanto cuando los colegas de Yeison le cantaron, como en los instantes en que la familia se acercaba al féretro para hablarle al cuerpo.

En uno de esos precisos momentos, uno de los asistentes al lugar grabó cuando el sombrero de Yeison Jiménez cayó solo del ataúd al piso y, de hecho, nadie estaba a su alrededor.

Como era de esperarse, muchos creyeron que se trataría del espíritu del cantante, pero otros creen que fue simple casualidad.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Adriana Arango se refirió al tema de Robinson Díaz y los influencers Adriana Arango

Adriana Arango se va en contra de Robinson Díaz y defiende a los influencers: “Hay talento”

Adriana Arango se va en contra de Robinson Díaz y defiende que en redes sociales también hay talento y arte.

El nuevo equipo de Richard Ríos Selección Colombia

Lesión de Richard Ríos alarma a la Selección Colombia

Richard Ríos salió en camilla del clásico ante el Porto tras una fuerte lesión en su brazo derecho, encendiendo alarmas en Colombia.

Luisa Fernanda W preocupa a sus seguidores con frase sobre cambios Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W genera revuelo al hablar de cerrar ciclos y deja dudas sobre Pipe Bueno: “Cambió”

Un mensaje de Luisa Fernanda W sobre cambios y cerrar ciclos desató especulaciones sobre su relación con Pipe Bueno.

Lo más superlike

Un actor mexicano se hace tendencia por hacer ejercicio a los 88 años. Viral

Famoso actor y galán de telenovelas sorprende con su apariencia a los 88 años

El actor mexicano, que supo brillar en distintas producciones, se volvió viral por su estado físico.

Eidevin López enfrentó a Renzo Meneses por algunas actitudes en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Eidevin López enfrentó a Renzo Meneses por algunas actitudes en La casa de los famosos Colombia

Carín León es diagnosticado con dengue Talento internacional

Carín León confirma delicado problema de salud y toma drástica decisión con su gira: esto se sabe

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión Talento internacional

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo