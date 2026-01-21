Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mujer relacionada sentimentalmente con Yeison Jiménez rompe el silencio y se defiende de las críticas

Una de las mujeres que fueron vinculadas con Yeison Jiménez, rompe el silencio y se defiende de las críticas en redes.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
ale a defenderse mujer relacionada con Yeison Jiménez tras polémica en redes sociales
Tras la muerte de Yeison Jiménez, mujer mencionada sentimentalmente responde a los ataques. (Foto: Canal RCN)

El pasado sábado 10 de enero, Colombia lloró la muerte de Yeison Jiménez, quien falleció en medio de un accidente aéreo junto a otros cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes también eran sus amigos e incluso, algunos de infancia.

Artículos relacionados

El cantante estaba en Paipa (Boyacá) y desde allí, debía volar hasta Medellín ya que debía cumplir un compromiso laboral en Marinilla, en donde ya lo estaba esperando su banda, pues allí es donde ellos conocieron la lamentable noticia.

¿Qué se sabe sobre el accidente aéreo en donde murió Yeison Jiménez?

Las investigaciones se siguen llevando a cabo, de hecho, los expertos dijeron que la indagación podía durar hasta 30 días, por ahora, se sabe que la aeronave en la que viajaba Yeison Jiménez sí emprendió vuelo el cual duró entre 3 a 5 minutos.

Artículos relacionados

Las hipótesis iniciales es que la aeronave no había alcanzado a despegar lo suficiente y en el intento de ascender, se había chocado contra el final de la pista, hasta se creyó que no les había alcanzado la pista para poder despegar bien.

Sin embargo, en menos de 24 horas, los investigadores descartaron esta teoría y, además, revelaron que también se estaba indagando todo alrededor de los factores humanos, para ver si hubo algún error.

Tras la muerte de Yeison Jiménez, mujer mencionada sentimentalmente responde a los ataques.
Mujer que mostró chats con Yeison Jiménez responde a quienes la atacan en redes. AFP / Rodrigo Varela

¿Cuál ha sido el escándalo sobre la vida sentimental de Yeison Jiménez tras su fallecimiento?

A través de las redes sociales, salieron a la luz mujeres que supuestamente habrían tenido una relación sentimental con Yeison Jiménez.

Por un lado, una publicó fotos que tenía junto al artista y, además, reveló el último chat que tuvo con él, en donde pareciera que se coquetearan y hasta se enviaban videos con mensajes de amor, mostrando que en realidad había algo ahí.

Artículos relacionados

En cuanto a otra de las mujeres relacionadas con Jiménez, ella sí reveló de frente que había sido la inspiración de tres de las canciones del cantante y que, además, se habían jurado amor para toda la vida.

¿Cómo se defendió una de las mujeres relacionadas con Yeison Jiménez ante las críticas?

Tras revelar su cercanía con Yeison Jiménez, mujer enfrenta fuertes críticas
ale a defenderse mujer relacionada con Yeison Jiménez tras polémica en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Camila Galvis, quien mostró la última conversación con Yeison, tuvo que salir a aclarar que “solo eran amigos” y se malinterpretó su mensaje de despedida al artista.

Sin embargo, las críticas no terminaron ahí, ya que, ante tantos comentarios negativos, Camila ha lanzado sus pullas en redes, pues ese fue el caso de una de sus publicaciones, en donde escribió que “no deberían preocuparse de sus pecados”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W aclaró su participación en los homenajes a Yeison Jiménez Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W respondió por qué no se le ha visto en los homenajes a Yeison Jiménez

Luisa Fernando W reveló si ha estado junto a Pipe Bueno en las diferentes despedidas que le han hecho a Yeison Jiménez.

Beba en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Él es Andrés Gómez, el guapo esposo de Beba, participante de La casa de los famosos Colombia

Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, contrajo con matrimonio con Andrés Gómez luego de tres años de noviazgo.

El coqueto mensaje que Yina Calderón le dedicó a Juan David Tejada en su cumpleaños Yina Calderón

Yina Calderón dedicó coqueto mensaje a Juan David Tejada ‘El agropecuario’ en su cumpleaños

Yina Calderón llamó la atención tras dedicarle un mensaje a Juan David Tejada con motivo de su cumpleaños.

Lo más superlike

¡Karol G cambia de look! Esta foto publicó tras rumores de ruptura con Feid: ¿nueva etapa? Karol G

¡Karol G cambia de look! Esta foto publicó tras rumores de ruptura con Feid: ¿nueva etapa?

Tras varios rumores de una posible ruptura entre Feid y Karol G, la cantante reaparece con nuevo cambio de look en sus redes.

El homenaje de Luis Ángel ‘El Flaco’ a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Luis Ángel ‘El flaco’ rindió homenaje a Yeison Jiménez en México: “decidí traérmelo de Colombia”

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo

Manuela Gómez sufrió un susto en La casa de los famosos Manuela Gómez

El susto que pasó Manuela Gómez en La casa de los famosos, ¿cómo se encuentra?

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron