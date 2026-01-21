Mujer relacionada sentimentalmente con Yeison Jiménez rompe el silencio y se defiende de las críticas

El pasado sábado 10 de enero, Colombia lloró la muerte de Yeison Jiménez, quien falleció en medio de un accidente aéreo junto a otros cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes también eran sus amigos e incluso, algunos de infancia.

El cantante estaba en Paipa (Boyacá) y desde allí, debía volar hasta Medellín ya que debía cumplir un compromiso laboral en Marinilla, en donde ya lo estaba esperando su banda, pues allí es donde ellos conocieron la lamentable noticia.

¿Qué se sabe sobre el accidente aéreo en donde murió Yeison Jiménez?

Las investigaciones se siguen llevando a cabo, de hecho, los expertos dijeron que la indagación podía durar hasta 30 días, por ahora, se sabe que la aeronave en la que viajaba Yeison Jiménez sí emprendió vuelo el cual duró entre 3 a 5 minutos.

Las hipótesis iniciales es que la aeronave no había alcanzado a despegar lo suficiente y en el intento de ascender, se había chocado contra el final de la pista, hasta se creyó que no les había alcanzado la pista para poder despegar bien.

Sin embargo, en menos de 24 horas, los investigadores descartaron esta teoría y, además, revelaron que también se estaba indagando todo alrededor de los factores humanos, para ver si hubo algún error.

Mujer que mostró chats con Yeison Jiménez responde a quienes la atacan en redes. AFP / Rodrigo Varela

¿Cuál ha sido el escándalo sobre la vida sentimental de Yeison Jiménez tras su fallecimiento?

A través de las redes sociales, salieron a la luz mujeres que supuestamente habrían tenido una relación sentimental con Yeison Jiménez.

Por un lado, una publicó fotos que tenía junto al artista y, además, reveló el último chat que tuvo con él, en donde pareciera que se coquetearan y hasta se enviaban videos con mensajes de amor, mostrando que en realidad había algo ahí.

En cuanto a otra de las mujeres relacionadas con Jiménez, ella sí reveló de frente que había sido la inspiración de tres de las canciones del cantante y que, además, se habían jurado amor para toda la vida.

¿Cómo se defendió una de las mujeres relacionadas con Yeison Jiménez ante las críticas?

ale a defenderse mujer relacionada con Yeison Jiménez tras polémica en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Camila Galvis, quien mostró la última conversación con Yeison, tuvo que salir a aclarar que “solo eran amigos” y se malinterpretó su mensaje de despedida al artista.

Sin embargo, las críticas no terminaron ahí, ya que, ante tantos comentarios negativos, Camila ha lanzado sus pullas en redes, pues ese fue el caso de una de sus publicaciones, en donde escribió que “no deberían preocuparse de sus pecados”.