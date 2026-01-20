Hermana de Yeison Jiménez revela desgarrador video del artista: “nunca lo voy a superar”

Desde el pasado sábado 10 de enero, Colombia llora la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien perdió la vida en medio de un accidente aéreo, junto a otros cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes además eran sus amigos.

Lo que se conoce del accidente es que la aeronave en la que iba el artista de música popular sí habría alcanzado a volar durante 3 a 5 minutos y al caer rebotó, pero en su segundo impacto se prendió en llamas, lo que generó que se destrozara en casi su totalidad.

Además del dolor de su familia, los fanáticos y, de hecho, quienes no escuchaban su música, no han podido procesar la partida de Jiménez, quinde dejó un legado y ejemplo de superación.

¿Cómo ha vivido la familia de Yeison Jiménez tras su fallecimiento?

Luego de 10 días del fallecimiento de Yeison Jiménez, la familia ha estado presente en todos los homenajes que le han hecho al artista y, de hecho, su esposa, Sonia Restrepo, ha cargado con el cajón de las cenizas del cantante.

Hermana de Yeison Jiménez rompe en dolor al mostrar un recuerdo familiar del cantante.

Con tanto dolor en sus rostros, las mujeres de la vida del artista han soportado cada una de las palabras y momentos que le han recordado a Yeison, por lo que han sido muy fuertes al estar presentes junto a las demás personas que han querido despedir al cantante.

Por su parte, Lina Jiménez, además de estar presente en todos los homenajes de su hermano, ha compartido a través de sus redes sociales cómo se ha sentido con la partida del cantante.

¿Cuál es el desgarrador video que reveló la hermana de Yeison Jiménez tras su muerte?

Por medio de sus historias en Instagram, Lina Jiménez ha compartido diferentes momentos de las despedidas que le han hecho a Yeison y así mismo, ha compartido cómo se ha sentido en el transcurso de estos días sin su hermano.

Hermana de Yeison Jiménez publica un video familiar que ha conmovido a las redes.

En las últimas horas de este martes 20 de enero, Lina reveló un inédito video de Yeison Jiménez con su hijito menor encendiendo velas el pasado 7 de diciembre.

En el clip, la hermana del artista escribió: “Yo, esto nunca lo voy a superar”, detallando que no ha asimilado que Yeison, hoy ya no esté junto a su familia.