Se filtran fotos inéditas de Yeison Jiménez junto a su primera novia

Colombia sigue llorando la partida de Yeison Jiménez, quien falleció el pasado sábado 10 de enero en medio de un lamentable accidente aéreo, pues el artista se fue con cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes, además, eran sus amigos de infancia.

El recorrido que haría el artista junto a su equipo era desde Paipa (Boyacá), hasta Medellín (Antioquia), ya que debían llegar a Marinilla para su próxima presentación. De hecho, la banda de Yeison ya estaba esperándolo en el lugar del concierto.

Lastimosamente, sobre las 4:09 p.m. de ese inolvidable día, la aeronave de Yeison cayó con sus tripulantes y al rebotar la caída, se prendió en llamas, siendo destrozada en su totalidad.

¿Qué ha pasado tras el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Al confirmarse que Yeison Jiménez había fallecido, noticia que fue muy difícil de procesar, Colombia no dudó en buscar información sobre él y salieron a la luz muchas entrevistas y testimonios del cantante.

Fotos del pasado de Yeison Jiménez muestran a su primera novia antes de la fama. (Foto: Canal RCN)

Entre todos esos clips, el artista de música popular había revelado que soñó en tres diferentes ocasiones que él fallecía en accidentes aéreos y en repetidas ocasiones hablaba de su muerte, e incluso, una de sus hijas presintió que algo le iba a pasar.

Desde su partida, el hombre que ha sido ejemplo de superación, ha recibido muchos homenajes en honor a su vida y legado.

¿Quién fue la primera novia de Yeison Jiménez?

Luego de su fallecimiento, han salido a la luz varios datos de la vida privada de Yeison Jiménez y, además, mujeres que han revelado la cercanía que tuvieron con el artista, pues al parecer y según ellas, tuvieron algo con él.

Filtran fotos inéditas de Yeison Jiménez con su primera novia. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, en redes sociales ha circulado fotos inéditas de Yeison con quien habría sido su primera novia, con la que al parecer duró de 6 a 8 años, según los comentarios de los internautas.

En las imágenes se ve a Jiménez muy joven sonriendo junto a su pareja de ese entonces, pues no era famoso y de acuerdo con lo que se lee en los comentarios, ella lo habría apoyado cuando él trabajó en Corabastos.

Asimismo, los seguidores del cantante revelaron que Yeison habló de ella en entrevistas, en donde dijo que habían durado muchos años y que era cristiana, por eso todos llegaron a la conclusión que la mujer de la foto era la chica de la que tanto él mencionó y que, al parecer, habría sido la mujer que lo acompañó en su proceso antes de lograr la fama.