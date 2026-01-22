Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W se sinceró sobre la supuesta 'maldición' de Pipe Bueno y las fotos con famosos

Luisa Fernanda W rompió el silencio ante los memes y teorías que han inventado sobre Pipe Bueno y sus fotos con otros famosos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Luisa Fernanda W habló de su juicio.
Luisa Fernanda W se sinceró sobre supuesta maldición de Pipe Bueno. (Foto Canal RCN)

Luisa Fernanda W decidió pronunciarse recientemente sobre la teoría conspirativa que hay sobre su pareja, Pipe Bueno y las fotos que tiene con famosos que han fallecido.

¿Cuál es la supuesta 'maldición' de Pipe Bueno y las fotos con otros famosos?

En los últimos años en redes sociales empezó a tomar fuerza una teoría en el que señalan al cantante Pipe Bueno como el 'culpable' de la muerte de personas que se toman fotos con él.

Este mito sugiere que las personas con las que el cantante colombiano se toma una foto mueren tiempo después, colocando ejemplos como el de Darío Gómez o Yeison Jiménez, este último sacó a flote el rumor de nuevo.

Precisamente, este rumor volvió a tomar fuerza tras el fallecimiento de Yeison, ya que muchos empezaron a hacer alusión a esta teoría y hasta le pidieron a Pipe Bueno que dejara de tomarse fotos con otros famosos, algo que molestó bastante al cantante.

"Cómo puede uno en un momento tan trágico, donde se están perdiendo vidas humanas tener tiempo para un chiste tan huev*n, es como ¿qué tienes en la cabeza?, pero está bien, no soy responsable de cambiarle la mente a gente tan...".

Pipe Bueno desempolvó recuerdo junto a Yeison Jiménez
Pipe Bueno se pronunció sobre su supuesta maldición. (Fotos Canal RCN)

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre la supuesta 'maldición' de Pipe Bueno y las fotos?

Este tema ha tomado tanta fuerza en redes que un internauta aprovechó una dinámica de preguntas de Luisa Fernanda W para preguntarle por su opinión sobre este meme.

"¿Qué piensas sobre este meme tan desagradable hacia Pipe sobre las fotos?"

La influenciadora antioqueña no dudó en mostrarse tajante al respecto y aseguró que no le causaba nada de gracia ni interés esta teoría.

No le doy importancia. Además, tengo mi algoritmo muy bien educado, ese tipo de memes no me aparecen, sé que existen porque me los han enviado.

Luisa W aseguró que aunque no le aparecen esos tipos de contenidos algunos de sus fanáticos se los envían, pero ella solo opta por ignorarlos.

¿Qué opina Pipe Bueno sobre la supuesta teoría que tienen sobre sus fotos con famosos?

Pipe Bueno también ha hablado del tema en varias oportunidades, y aunque en principio se lo tomaba con humor al asegurar que las personas no sabían que inventarse, en la actualidad parece que sí le genera molestia.

El cantante tras la muerte de su colega Yeison Jiménez les contestó de manera dura a los internautas que le expresaron a modo de broma ese comentario, por lo que dejó claro que no permitirá más chistes al respecto.

Por otra parte, otros colegas del artista han salido en su defensa al asegurar que esa teoría no había funcionado con ellos y presumían fotos con Pipe.

¿De qué se tratan los memes de Pipe Bueno?
Pipe Bueno habló sobre la supuesta teoría de las fotos suyas con otros famosos. (Foto de AFP)
