Kika Nieto abrió su corazón sobre su divorcio: “Me arrepiento rotundamente”

Kika Nieto recordó en ‘Mujeres sin filtro’ un episodio difícil que ha vivido e hizo una gran confesión sobre el momento en que se divorció.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Kika Nieto se divorció tras varios años de matrimonio.
Kika Nieto habló con sinceridad sobre su divorcio de Santi Maye. Foto: RCN

Kika Nieto habló en Mujeres sin filtro, el programa del Canal RCN, de un tema que no le trae los mejores recuerdos y que para ella significó un verdadero “fracaso”.

¿Qué dijo Kika Nieto sobre su divorcio y por qué cree que fracasó?

La creadora de contenido y panelista del programa recordó su ruptura con Santi Maye y expresó sin rodeos lo que significó haber acabado con un matrimonio de varios años.

Yo, me arrepiento de haberme divorciado; me arrepiento rotundamente. Uno se casa esperando que sea para toda la vida; uno no se casa diciendo ‘en seis meses me divorcio’. El objetivo inicial era que fuera para toda la vida y ese objetivo no se cumplió, es decir, algo salió mal y si algo sale mal; eso es un fracaso. No me da miedo decir esa palabra

“La vida está llena de éxitos y fracasos; que yo tenga fracasos en mi vida no me convierte en una fracasada, pero esto no lo habría entendido ni aprendido si no hubiera pasado por lo que pasé", agregó Kika.

Kika Nieto recordó su divorcio como un duro episodio de su vida.
Kika Nieto dijo sin rodeos que haberse divorciado fue un gran fracaso. Foto: RCN

Flavia Dos Santos trató de refutarla, pero mantuvo sus argumentos. Posteriormente, ante una pregunta de María Cecilia Botero, la youtuber afirmó que, probablemente, una de las causas del fracaso de su matrimonio fue no haber escuchado al otro y, quizá, echarle toda la culpa a esa persona.

Me da mucho miedo terminar romantizando el divorcio como si fuera una realidad tan fácil, cuando en realidad es algo tan doloroso, no solamente para ti ni para el otro, sino para tu familia y para la familia de la otra persona

Los internautas reaccionaron con distintos comentarios ante la confesión de Kika. La mayoría la respaldó y cree que no es tan sencillo hablar de esa manera de algo tan personal y difícil de asumir.

“Te entiendo Kika, me pasó igual”, “me encanta Kika, me identifico muchísimo con esa, lindo programa felicitaciones”, “Kika linda, tienes razón”, “su opinión es válida, no debe ser juzgada”, “Kika bien”.

¿Quién es el exesposo de Kika Nieto y por qué se divorciaron?

Kika Nieto anunció a finales del 2023 el final de su matrimonio con Santi Maye, con quien estuvo casada cinco años, aunque su relación en total duró cerca de 14. La confirmación la hicieron mediante un video que compartieron juntos.

Los motivos de la ruptura no fueron revelados, aunque la misma se habría dado en buenos términos. En su momento, ambos manifestaron que un tercero no había causado el alejamiento definitivo.

¿Quién es Kika Nieto, la creadora de contenido que llega a Mujeres Sin Filtro?
Kika Nieto inició un noviazgo con Diego Felipe Barajas tras su separación de Santi Maye. Foto: RCN

Posterior a su divorcio, inició una relación con el empresario Diego Felipe Barajas, con quien ha preferido ser más reservada respecto a su anterior experiencia. En alguna ocasión despertó rumores sobre una posible ruptura, pues habían desaparecido las fotografías que tenía con él, pero ella aclaró que no se sentía tan preparada para hacer pública de nuevo una relación amorosa.

Actualmente, en su perfil personal de Instagram, donde suma más de 4 millones de seguidores, no se aprecian imágenes ni videos con su pareja, por lo que no hay certeza de si continúa con Barajas.

