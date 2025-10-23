Kika Nieto involucrada en accidente de tránsito tras una cita médica por sus ojos

Kika Nieto, reconocida influenciadora colombiana y presentadora del programa Mujeres sin filtro del Canal RCN, se vio involucrada en un accidente de tránsito mientras grababa contenido desde su carro para sus seguidores, luego de una revisión médica por Blefaritis en sus ojos.

¿Kika Nieto sufrió un accidente de tránsito tras salir de una cita médica por sus ojos?

Luego de haber asistido a una cita médica por una molestia en uno de sus ojos que había perdurado durante varios meses a lo largo del último año, Kika Nieto se dispuso a contarle a sus seguidores, a bordo de su carro, todo lo que había ocurrido en esta cita médica para mantenerlos al tanto.

Kika Nieto fue diagnosticada con blefaritis causada por el ácaro Demodex. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, mientras explicaba que había sido diagnosticada con Blefaritis a causa de un ácaro Demodex, recibió el impacto de una moto que le habría pegado a la parte trasera de su carro, el cual se encontraba estacionado.

En el video compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se puede observar la reacción de Kika Nieto, quien posteriormente, desde su casa, retoma el video para explicar que la habían chocado, pero dejando claro que no había pasado a mayores.

"Ok, una moto le pegó a mi carro".

¿Qué es la Blefaritis, enfermedad ocular con la que fue diagnosticada Kika Nieto?

Según explicó Kika Nieto en su video, la Blefaritis es causada por la presencia del ácaro Demodex, que genera inflamación en los bordes de los párpados, enrojecimiento, picazón y molestias en el ojo afectado.

Kika Nieto comparte el extraño diagnóstico que recibió tras una revisión ocular. (Foto Canal RCN | Freepik).

La influenciadora también señaló que es posible que muchas personas tengan este ectoparásito sin notarlo, ya que en algunos casos no presenta síntomas visibles. Además, mencionó que existe un tratamiento para eliminarlo, el mismo que le fue recetado a ella y que deberá seguir durante tres meses para mejorar su salud ocular.

