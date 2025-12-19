Miss Cuba sorprende al confesar que Miss Universo unió a sus padres tras años separados

La participación de Miss Cuba, Lina Luaces, en Miss Universo 2025 fue, por supuesto, un gran paso en su trayectoria profesional; pero, además, vivió uno de los momentos más significativos al ver que su paso por el certamen marcó un acercamiento entre sus padres divorciados.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en el fútbol! Le quitaron la vida a famoso futbolista de 33 años: esto se sabe

¿Qué contó Miss Cuba sobre el acercamiento de sus padres en Miss Universo?

Durante su estadía en Tailandia, sede de la edición número 74 del certamen, la joven vivió una situación que, según ella misma ha contado, jamás imaginó experimentar: ver a sus padres compartiendo nuevamente en armonía, ocho años después de su divorcio.

La hija de la presentadora cubana Lili Estefan habló de este tema en una reciente entrevista en el pódcast Clarissima. Allí explicó que, sin proponérselo, su participación en el concurso se convirtió en un punto de encuentro para su familia.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Quiénes serán las presentadoras del Aftershow de La casa de los famosos Colombia 3? ¡Te las presentamos!

Miss Cuba relató que la convivencia entre sus padres se dio de forma natural, sin peticiones previas ni condiciones impuestas por ella.

Miss Cuba relata el inesperado reencuentro de sus padres. (Foto: AFP)

Según contó, la noticia la tomó por sorpresa cuando recibió una llamada de su madre en la que le confesó que estaba almorzando junto a su padre y la actual pareja de él.

Ese momento, dijo, le generó una evidente emoción, al entender que ambos habían decidido acompañarla y apoyarla desde un lugar distinto al que habían tenido durante años.

¿Qué significado tuvo para Lina Luaces ver a sus padres juntos nuevamente?

Durante la entrevista, Lina Luaces explicó que la experiencia de compartir con sus padres en un mismo espacio fue muy significativa para ella, pues, sus padres se habían separado en 2017, luego de que Lili Estefan y el empresario Lorenzo Luaces anunciaran su ruptura tras más de dos décadas de matrimonio.

Artículos relacionados Marcelo Cezán Marcelo Cezán rompe el silencio y adelanta sorpresas nunca vistas en La casa de los famosos 3

Incluso relató que llegó a desayunar junto a ellos y la pareja de su padre, un escenario que nunca había contemplado como posible.

Miss Cuba relata el inesperado reencuentro de sus padres. (Foto: AFP)

La joven también se refirió a la relación que ha construido con la novia de su padre, con quien encontró puntos en común gracias a sus raíces cubanas.

Miss Cuba aseguró que, aunque al inicio la situación pudo resultar extraña, con el paso de los días se convirtió en una experiencia valiosa y una valiosa muestra de madurez y respeto.