Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Miss Cuba sorprende al confesar que Miss Universo unió a sus padres tras años separados

Miss Cuba contó cómo su participación en Miss Universo provocó una reconciliación en sus padres tras 8 años de estar divorciados.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio
Miss Cuba relata el inesperado reencuentro de sus padres. (Foto: AFP)

La participación de Miss Cuba, Lina Luaces, en Miss Universo 2025 fue, por supuesto, un gran paso en su trayectoria profesional; pero, además, vivió uno de los momentos más significativos al ver que su paso por el certamen marcó un acercamiento entre sus padres divorciados.

Artículos relacionados

¿Qué contó Miss Cuba sobre el acercamiento de sus padres en Miss Universo?

Durante su estadía en Tailandia, sede de la edición número 74 del certamen, la joven vivió una situación que, según ella misma ha contado, jamás imaginó experimentar: ver a sus padres compartiendo nuevamente en armonía, ocho años después de su divorcio.

La hija de la presentadora cubana Lili Estefan habló de este tema en una reciente entrevista en el pódcast Clarissima. Allí explicó que, sin proponérselo, su participación en el concurso se convirtió en un punto de encuentro para su familia.

Artículos relacionados

Miss Cuba relató que la convivencia entre sus padres se dio de forma natural, sin peticiones previas ni condiciones impuestas por ella.

Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio
Miss Cuba relata el inesperado reencuentro de sus padres. (Foto: AFP)

Según contó, la noticia la tomó por sorpresa cuando recibió una llamada de su madre en la que le confesó que estaba almorzando junto a su padre y la actual pareja de él.

Ese momento, dijo, le generó una evidente emoción, al entender que ambos habían decidido acompañarla y apoyarla desde un lugar distinto al que habían tenido durante años.

¿Qué significado tuvo para Lina Luaces ver a sus padres juntos nuevamente?

Durante la entrevista, Lina Luaces explicó que la experiencia de compartir con sus padres en un mismo espacio fue muy significativa para ella, pues, sus padres se habían separado en 2017, luego de que Lili Estefan y el empresario Lorenzo Luaces anunciaran su ruptura tras más de dos décadas de matrimonio.

Artículos relacionados

Incluso relató que llegó a desayunar junto a ellos y la pareja de su padre, un escenario que nunca había contemplado como posible.

Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio
Miss Cuba relata el inesperado reencuentro de sus padres. (Foto: AFP)

La joven también se refirió a la relación que ha construido con la novia de su padre, con quien encontró puntos en común gracias a sus raíces cubanas.

Miss Cuba aseguró que, aunque al inicio la situación pudo resultar extraña, con el paso de los días se convirtió en una experiencia valiosa y una valiosa muestra de madurez y respeto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Mujer se casó con inteligencia artificial Viral

¡De no creer! Mujer se casó con personaje que creó con IA tras una tusa: así fue la boda

El caso de esta mujer que se casó con personaje de ChatGPT se ha hecho viral y los videos de su boda generan controversia.

Greg Biffle falleció en accidente aéreo Talento internacional

Expiloto de la NASCAR y su familia fallecieron en accidente aéreo: todo quedó en video

El mundo del deporte de motor está consternado con el fallecimiento Greg Biffle, su esposa y dos hijos en accidente aéreo.

Muere Lucero Guadalupe López Ramírez, exreina de belleza Talento internacional

Muere exreina de belleza en trágico accidente mientras compraba juguetes para regalar en Navidad

La exreina de belleza de 22 años falleció en trágico accidente de tránsito, mientras repartía juguetes a niños.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano reveló el susto en ascenro Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sufrió angustioso percance y preocupa a sus fans: "Privada de la libertad"

Aida Victoria Merlano se mostró en shock tras situación que vivió en donde estuvo privada de su libertad y su salud estuvo en riesgo

Campanita en La casa de los famosos La casa de los famosos

Campanita, participante de La casa de los famosos Colombia: Trayectoria, estrategias y más datos

Camilo y Evaluna respondieron preguntas de sus seguidores y hablaron sin filtros sobre su vida en pareja. Camilo

Camilo Echeverry se sinceró sobre sus hijas: "es lo más frágil que tengo"

El mensaje de Ángela Aguilar que desató polémica tras rumores de infidelidad de Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar publicó polémico mensaje tras supuesta infidelidad de Nodal: “manipulador”

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?