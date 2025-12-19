Violeta Bergonzi presumió los impactantes resultados de procedimiento en su rostro: ¿qué se hizo?

Violeta Bergonzi,reciente ganadora de la décima temporada de MasterChef Celebrity, una vez más captó la atención en redes sociales tras presumir los impactantes resultados luego de someterse a un tratamiento que se hizo para mejorar la apariencia de su rostro.

¿Qué se hizo Violeta Bergonzi en la cara?

A través de su cuenta de Instagram, donde la expresentadora de Buen día Colombia acumula miles de seguidores, sorprendió y esta vez no precisamente con sus preparaciones, pues reapareció para mostrar con lujo detalle cómo quedó su cara tras realizarse un impresionante procedimiento llamado que se realiza con la esp3rma del salmón.

"Amiguitos después de una semana aproximada de ponerme esp3rm4de salmón, quiero mostrarles mi piel, aquí tengo una base de bloqueador con color, un poquito de blush y ya, se me están cerrando más los poros, o sea, no se si noten, pero yo sí lo noto demasiado", fueron las palabras de la exparticipante del reality de concina.

Según lo comentó Bergonzi, se siente "demasiado" feliz con los resultados, por lo que no dudó en recomendarle especialmente a sus seguidoras, para que se animen a probar este tratamiento que, en sus palabras, la dejó anonadada".

Así quedó Violeta Bergonzi tras procedimiento en su rostro. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el procedimiento facial que se hizo Violeta Bergonzi en el rostro?

Así mismo, la exreina de belleza, reveló que este procedimiento no consiste en ningún tipo de relleno, ni botox y mucho menos ácido hialurónico, lo que sí dejó claro es que permite nutrir la piel, además de asegurar que le encantó.

En el video que publicó por medio de sus historias, Violeta se grabó desde su celular mientras iba al interior de un carro mostrando cómo se ve su cara con poco maquillaje.

Este el procedimiento que se hizo Violeta Bergonzi en el rostro. Foto | Canal RCN.

¿En qué consiste el procedimiento que se hizo Violeta Bergonzi en el rostro?

El procedimiento de esp3rm4 de salmón es un tratamiento estético que se utiliza principalmente para rejuvenecer la piel. Su nombre técnico suele estar relacionado con polinucleótidos (PN) o PDRN, sustancias que se extraen del ADN del esperma de salmón.

Según expertos, el tratamiento utiliza fragmentos de ADN purificado del esp3rm4 de salmón, los cuales tienen propiedades regenerativas. Estos compuestos ayudan a reparar tejidos, estimular la producción de colágeno y mejorar la calidad de la piel.