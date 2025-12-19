Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Violeta Bergonzi presumió los impactantes resultados de procedimiento en su rostro: ¿qué se hizo?

En las últimas horas, la presentadora Violeta Bergonzi, contó detalles de cómo quedó su cara luego de varios días de realizarse el procedimiento.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025.
Violeta Bergonzi presumió procedimiento en su rostro. Foto | Canal RCN.

Violeta Bergonzi,reciente ganadora de la décima temporada de MasterChef Celebrity, una vez más captó la atención en redes sociales tras presumir los impactantes resultados luego de someterse a un tratamiento que se hizo para mejorar la apariencia de su rostro.

Artículos relacionados

¿Qué se hizo Violeta Bergonzi en la cara?

A través de su cuenta de Instagram, donde la expresentadora de Buen día Colombia acumula miles de seguidores, sorprendió y esta vez no precisamente con sus preparaciones, pues reapareció para mostrar con lujo detalle cómo quedó su cara tras realizarse un impresionante procedimiento llamado que se realiza con la esp3rma del salmón.

Artículos relacionados

"Amiguitos después de una semana aproximada de ponerme esp3rm4de salmón, quiero mostrarles mi piel, aquí tengo una base de bloqueador con color, un poquito de blush y ya, se me están cerrando más los poros, o sea, no se si noten, pero yo sí lo noto demasiado", fueron las palabras de la exparticipante del reality de concina.

Artículos relacionados

Según lo comentó Bergonzi, se siente "demasiado" feliz con los resultados, por lo que no dudó en recomendarle especialmente a sus seguidoras, para que se animen a probar este tratamiento que, en sus palabras, la dejó anonadada".

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025.
Así quedó Violeta Bergonzi tras procedimiento en su rostro. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el procedimiento facial que se hizo Violeta Bergonzi en el rostro?

Así mismo, la exreina de belleza, reveló que este procedimiento no consiste en ningún tipo de relleno, ni botox y mucho menos ácido hialurónico, lo que sí dejó claro es que permite nutrir la piel, además de asegurar que le encantó.

En el video que publicó por medio de sus historias, Violeta se grabó desde su celular mientras iba al interior de un carro mostrando cómo se ve su cara con poco maquillaje.

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025.
Este el procedimiento que se hizo Violeta Bergonzi en el rostro. Foto | Canal RCN.

¿En qué consiste el procedimiento que se hizo Violeta Bergonzi en el rostro?

El procedimiento de esp3rm4 de salmón es un tratamiento estético que se utiliza principalmente para rejuvenecer la piel. Su nombre técnico suele estar relacionado con polinucleótidos (PN) o PDRN, sustancias que se extraen del ADN del esperma de salmón.

Según expertos, el tratamiento utiliza fragmentos de ADN purificado del esp3rm4 de salmón, los cuales tienen propiedades regenerativas. Estos compuestos ayudan a reparar tejidos, estimular la producción de colágeno y mejorar la calidad de la piel.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano reveló el susto en ascenro Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sufrió angustioso percance y preocupa a sus fans: "Privada de la libertad"

Aida Victoria Merlano se mostró en shock tras situación que vivió en donde estuvo privada de su libertad y su salud estuvo en riesgo

Karina García habla de su vida sentimental Karina García

Karina García deja clara su vida sentimental con reveladoras confesiones: ¿soltera en 2026?

Karina García usó la letra de una canción para hablar sobre sus planes con el dinero y dejó claro su situación sentimental.

Altafulla sufre percance en Bogotá. Altafulla

Altafulla tuvo percance en Bogotá y sorprendió con su reacción: "Ya me voy a poner las pilas”

Altafulla atravesó una inesperada situación en Bogotá y dejó claro que nada detiene su entusiasmo de cara a su cumpleaños.

Lo más superlike

Campanita en La casa de los famosos La casa de los famosos

Campanita, participante de La casa de los famosos Colombia: Trayectoria, estrategias y más datos

Campanita, creador de contenido y bailarín caleño de 22 años, se ha convertido en uno de los participantes más comentados de La casa de los famosos.

Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio Miss Universo

Miss Cuba sorprende al confesar que Miss Universo unió a sus padres tras años separados

Camilo y Evaluna respondieron preguntas de sus seguidores y hablaron sin filtros sobre su vida en pareja. Camilo

Camilo Echeverry se sinceró sobre sus hijas: "es lo más frágil que tengo"

El mensaje de Ángela Aguilar que desató polémica tras rumores de infidelidad de Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar publicó polémico mensaje tras supuesta infidelidad de Nodal: “manipulador”

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?