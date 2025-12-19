¿Cuánto duraron Alejandro Estrada y Nataly Umaña? Así fue su historia de amor

Alejandro Estrada fue confirmado como participante de La casa de los famosos Colombia 2026 tras la elección de El Jefe.

El anuncio no pasó desapercibido, ya que el nombre del actor cobró especial relevancia en los últimos años luego de la participación de su ahora exesposa, Nataly Umaña, en la primera temporada del reality.

Durante esa edición, Umaña habló abiertamente de su relación con Estrada y protagonizó uno de los momentos más comentados del programa al iniciar un acercamiento sentimental con otro habitante de la casa, situación que terminó marcando un antes y un después en la historia de la pareja.

¿Qué le dijo Alejandro Estrada a Nataly Umaña en el congelado de La casa de los famosos Colombia 3?

Uno de los momentos más recordados de la primera temporada fue la entrada de Alejandro Estrada a la casa durante la dinámica del congelado. En ese instante, el actor se dirigió directamente a Nataly Umaña y le expresó que había seguido de cerca su participación y que siempre la estuvo apoyando desde afuera.

Sin embargo, también le reclamó por haber dicho dentro del reality que atravesaban problemas como pareja, asegurando que él consideraba que esas dificultades podían haberse solucionado juntos. Estrada dejó claro que confiaba en que su relación era lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo.

Tras los sucesos que involucraron a Umaña y a Melfi dentro de la casa, Alejandro fue contundente al decirle que olvidara todas las promesas que alguna vez se hicieron, pues él ya no estaría para ella y ese momento representaba el cierre definitivo de un ciclo.

Antes de salir, Estrada le entregó su anillo de matrimonio y, pese a todo lo ocurrido, le deseó bienestar y felicidad, expresándole que esperaba que pudiera cumplir las expectativas que tanto tenía sobre su paso por el reality.

Alejandro Estrada confirmó la separación con Nataly durante un congelado. (Foto Canal RCN)

¿Cuánto tiempo duraron Alejandro Estrada y Nataly Umaña juntos?

Alejandro Estrada y Nataly Umaña mantuvieron una relación de 12 años. De ese tiempo, siete años estuvieron casados, convirtiéndose en una de las parejas más reconocidas y estables del entretenimiento colombiano durante más de una década.

¿Cómo se conocieron Alejandro Estrada y Nataly Umaña?

Según ha contado el actor en distintas entrevistas, su historia comenzó en Barranquilla durante el Carnaval de 2012. Ambos coincidieron en un desfile y fue en esa ciudad donde compartieron por primera vez, se dieron su primer beso y vivieron varios momentos juntos.

No obstante, Estrada aclaró que no fue sino hasta regresar a Bogotá cuando la relación tomó un rumbo más serio. A partir de allí, la pareja consolidó un vínculo que con el tiempo se convirtió en referente dentro de la farándula nacional.

¿Cómo le pidió matrimonio Alejandro Estrada a Nataly Umaña?

Alejandro Estrada reveló que la pedida de mano se dio en Nueva York, cuando ya llevaban varios años de relación. El actor organizó un picnic en Central Park, escenario en el que le propuso matrimonio a Nataly Umaña.

La pareja se casó por primera vez el 16 de noviembre de 2017 en Las Vegas, Estados Unidos. Según relataron, la decisión estuvo marcada por lo que consideraron “señales divinas”, ya que se encontraban en la ciudad por una gala de los premios Latin Grammy y coincidían allí con amigos y familiares.

Posteriormente, el 2 de junio de 2018, celebraron una ceremonia religiosa en Cartagena de Indias, oficializando su unión ante la iglesia. En 2022, renovaron sus votos en Aruba, en una ceremonia privada, cuatro años después de haberse casado por la iglesia.

La relación llegó a su fin en 2024, luego de la infidelidad de Nataly Umaña con su compañero de reality Melfi. Alejandro Estrada dio por cerrada la relación durante su ingreso a la casa en la dinámica del congelado, cuando le entregó su anillo de matrimonio como símbolo definitivo de separación. Tiempo después, la pareja oficializó su divorcio, marcando el cierre de una historia de más de una década.