Valentino Lázaro es nominado tras la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño: así fue

Tras confirmarse la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia 3, varios internautas se sorprendieron con la decisión que tomó el público, pues ambas celebridades ocuparon un gran papel dentro de la competencia.

Con base en esto, varios internautas generaron una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de la eliminación de Sara y Marilyn, quienes tuvieron una gran participación en la competencia.

Por su parte, ambas exparticipantes tomaron la decisión de elegir a cuál celebridad quedaría nominada, pues evaluaron todas sus estrategias y analizaron con detalle su elección dentro de la competencia.

¿Quién fue el famoso que quedó nominado por parte de Sara Uribe y Marilyn Patiño?

Es clave mencionar que Sara y Marilyn han dividido varios comentarios por parte de los internautas desde hace varias semanas tras destacarse no solo por el criterio que demostraron dentro de la competencia, sino que también, por su elección acerca del participante que quedaría nominado en La casa de los famosos Colombia 3.

Por este motivo, Sara y Marilyn analizaron con detalle a qué famoso dejarían, pues luego de analizarlo, tomaron la decisión de elegir a Valentino Lázaro para que fuera la celebridad en quedar nominado dentro del reality.

Así fue nominado Valentino Lázaro. | Foto: Canal RCN

Desde luego, la decisión que tomaron ambas exparticipantes fue selectiva, pues evaluaron que tras su paso en La casa de los famosos Colombia 2026, decidieron que Valentino estuviera dentro de la placa de nominados.

¿Cómo reaccionaron las celebridades tras la reciente eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia 2026?

Al obtener un bajo puntaje por parte del público, la eliminación de Sara y Marilyn generó una variedad de reacciones por parte de las celebridades que hacen parte de La casa de los famosos Colombia.

Reacción de famosos tras la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño. | Foto: Canal RCN

Sin duda, Manuela Gómez fue una de las participantes que más se desilusionó tras la eliminación de Sara, pues son amigas desde hace varios años.

Así también, famosos como Valentino Lázaro y Yuli Ruíz quedaron sin palabras tras la eliminación de ambas famosas, con quienes construyeron especiales momentos dentro de la competencia.