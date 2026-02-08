Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe y Marilyn Patiño son eliminadas de La casa de los famosos Colombia 3: así reaccionaron

Sara Uribe y Marilyn Patiño son eliminadas de La casa de los famosos Colombia dejando inesperadas reacciones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sara Uribe y Marilyn Patiño, eliminadas de La casa de los famosos Colombia 3. | Foto: Canal RCN

En la noche del 8 de febrero se llevó a cabo la cuarta gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia 3, una producción del Canal RCN, en la que Sara Uribe y Marilyn Patiño se despidieron de la competencia.

Además, la noticia causó un gran vacío por parte de varias celebridades que hacen parte de la competencia, pues tuvieron la oportunidad de construir valiosos momentos junto a Sara Uribe y Marilyn Patiño.

¿Cuál fue la razón por la que Sara Uribe y Marilyn Patiño quedaron eliminados de la competencia?

Por primera vez en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, no solo un participante se convirtió en eliminado, sino que dos.

Por esta razón Sara Uribe y Marilyn Patiño fueron eliminadas de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

La razón principal por la que fueron eliminadas Sara Uribe y Marilyn Patiño del programa se debió a causa de la elección del público al tener el siguiente puntaje en las votaciones:

Las parejas que estaban dentro de la placa de nominados fueron: Juan Palau y Jay Torres. Yuli Ruíz y Alexa Torrex. Manuela Gómez y Campanita y Sara Uribe y Marilyn Patiño, quienes se convirtieron en las eliminadas del reality.

Este fue el puntaje que obtuvieron Sara Uribe y Marilyn Patiño. | Foto: Canal RCN

Durante la semana, los internautas tuvieron la oportunidad de votar en positivo para elegir a su pareja preferida para que asegurara su cupo y continuara en la competencia. Una vez cerradas las votaciones, estos fueron los resultados:

La primera pareja en salvarse fue Yuli Ruíz y Alexa Torrex, con un 44.44% de los votos, seguido de esto, la otra dupla en salvarse fue Juan Palau y Jay Torres con un 21.62% y la tercera pareja en salvarse fue Manuela Gómez y Campanita con un 17.36%.

Desde luego, la pareja que no logró salvarse fue Sara y Marilyn al obtener un puntaje de 16.58%, quienes se despidieron de la competencia con emotividad por los valiosos momentos que vivieron.

¿Cuál fue la reacción de Sara Uribe y Marilyn Patiño tras ser eliminadas de La casa de los famosos Colombia 2026?

Sara y Marilyn tras conocer que fueron eliminadas de La casa de los famosos Colombia, no ocultaron su reacción tras enterarse de la noticia.

Así también, le agradecieron al público por su incondicional apoyo, pues vivieron enriquecedores momentos a lo largo de la competencia, disfrutando con plenitud hacer parte de la casa más famosa del país, dejando un gran vacío por parte de sus compañeros.

