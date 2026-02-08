Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alexa le sacó papel higiénico a Beba en el posicionamiento de La casa de los famosos, ¿por qué?

Alexa Torrex sorprendió con una nueva acción en el posicionamiento; después de la cabella, ahora sacó papel higiénico.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Alexa Torrex sorprendió de nuevo a Beba en el posicionamiento de La casa de los famosos.
Luego de la cebolla, Alexa Torrex ahora sacó a relucir un pedazo de papel higiénico. Fotos: RCN

Este domingo 8 de febrero se vivió un posicionamiento diferente en La casa de los famosos Colombia. Cada famoso tuvo que posicionársele, no a una celebridad sino a dos, pues esta semana fue la de las parejas.

¿Cómo fue el tensionante posicionamiento de Beba contra Alexa Torrex y Yuli Ruiz?

Cuando llegó el turno de Beba, la habitante decidió hacer su posicionamiento ante Yuli Ruiz y Alexa Torrex.

Artículos relacionados

Beba sacó a relucir lo que Alexa dijo de ella en el brunch y le reiteró las razones para no querer dirigirle la palabra.

Tus intenciones eran meter cizaña, meter furia para decir que ‘Campanita, yo te apoyo’. A ver, ¿quién es conveniente? Tú eres conveniente. Tú eres la que quiere atención, tú eres la que busca cámara, viniste aquí y te entrompaste a Eidevin teniendo un prometido allá afuera. La que quiere atención eres tú

Beba agregó que (le habla a Alexa) porque le toca y le dijo que no tiene claro el juego, pues solamente quiere “cámara y atención”.

“Eres vulgar; no necesitas hablar con tu boca para tener una actitud indecente”, además, afirmó que el contenido que ha mostrado no es nada familiar.

Alexa y Yuli fueron posicionadas por Beba.
En la dinámica de posicionar a una pareja, Beba confrontó a Yuli Ruiz y a Alexa. Fotos: RCN

En la réplica, Yuli Ruiz fue la primera que quiso responder y se generó un nuevo choque entre ella y Beba, reviviendo la gran tensión que se vivió en aquel primer posicionamiento entre ellas.

Yuli trató de hablar, pero rápidamente fue interrumpida por Beba, quien le dijo que solo tiene una manera de responder ante sus críticas. “Cállate que tú ya hablaste”, le dijo Yuli a la deportista a punto de cruzar los límites.

Artículos relacionados

Yuli le reclamó a Beba por la actitud que tuvo esta última mientras hacía aseo. A Ruiz no le pareció bien que ella haya hablado de mal olor, justo después de que hiciera aseo.

La discusión fue escalando de tono, al punto de que Carla Giraldo debió intervenir y le pidió a Beba que guardara silencio, pues era el turno de la réplica de Yuli.

¿Por qué Alexa Torrex le sacó un pedazo de papel higiénico a Beba en el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia?

Luego fue el turno de Alexa Torrex y le dejó claro a Beba que sus problemas con Campanita estaban totalmente solucionados.

No metas el tema de Campanita aquí para tapar los errores que sí has tenido. Te has metido con orientación s*x*al, con cuerpos ajenos, con ser mujer y otras cosas más que diré a continuación

Alexa agregó que el beso que se dio con Eidevin López fue en medio de una dinámica organizada por El Jefe.

“Para mí eres conveniente”, le dijo Alexa a Beba en su fuerte posicionamiento, además, la criticó por querer buscar el apoyo de la costa.

Alexa y Beba protagonizaron otro tensionante posicionamiento.
Alexa Torrex le sacó un pedazo de papel higiénico a Beba. Foto: RCN

Pero lo que ocurrió después sorprendió a todos. Alexa sacó un pedazo de papel higiénico y pasó a decirle a Beba: “acá tengo tantico papel higiénico para que recojas las c*gad*s que has hecho, porque has hecho muchas. Es más, no te alcanza, ahorita te traigo el rollo”.

Artículos relacionados

Esta confrontación dejó claro la tensión que hay en el aire entre Beba, Yuli Ruiz y Alexa Torrex.

Ya hace una semana, en la pasada gala de eliminación, Beba y Alexa habían chocado en el posicionamiento. En ese momento, Alexa le sacó una cabella a Beba mientras ella dirigía sus contundentes palabras. Al final, Torrex le dijo a la deportista que era una mala persona.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valentino Lázaro es nominado tras la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño: así fue Sara Uribe

Valentino Lázaro es nominado tras la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño: así fue

Tras la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño, tomaron la decisión de dejar en la placa de nominados a Valentino Lázaro.

Reacción de Manuela Gómez tras eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño: se quebró en llanto Manuela Gómez

Reacción de Manuela Gómez tras eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño: se quebró en llanto

Tras la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia, Manuela Gómez se quebró en llanto.

Sara Uribe y Marilyn Patiño fueron eliminadas de La casa de los famosos Colombia 3: así reaccionaron Sara Uribe

Sara Uribe y Marilyn Patiño son eliminadas de La casa de los famosos Colombia 3: así reaccionaron

Sara Uribe y Marilyn Patiño son eliminadas de La casa de los famosos Colombia dejando inesperadas reacciones.

Lo más superlike

Maluma volvió a presumir su look sin barba. Maluma

Maluma sigue generando opiniones divididas por su nuevo look, ¿qué dijo?

Maluma se dejó ver sin barba y su nuevo aspecto ha causado gran revuelo entre sus seguidores.

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio, hijo del cantante Diomedes Díaz: esto reveló Talento nacional

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio, hijo del cantante Diomedes Díaz: esto se reveló

Él es Christian González, primer jugador de origen colombiano que hará parte del Super Bowl 2026 Talento nacional

Él es Christian González, primer jugador de origen colombiano que hará parte del Super Bowl 2026

¡Adiós a un referente de la televisión! Falleció reconocido periodista en las últimas horas Talento internacional

¡Adiós a un referente de la televisión! Falleció reconocido periodista en las últimas horas

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano