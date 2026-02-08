Alexa le sacó papel higiénico a Beba en el posicionamiento de La casa de los famosos, ¿por qué?

Este domingo 8 de febrero se vivió un posicionamiento diferente en La casa de los famosos Colombia. Cada famoso tuvo que posicionársele, no a una celebridad sino a dos, pues esta semana fue la de las parejas.

¿Cómo fue el tensionante posicionamiento de Beba contra Alexa Torrex y Yuli Ruiz?

Cuando llegó el turno de Beba, la habitante decidió hacer su posicionamiento ante Yuli Ruiz y Alexa Torrex.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Se filtra video inédito del velorio privado de Yeison Jiménez: así se veía Sonia

Beba sacó a relucir lo que Alexa dijo de ella en el brunch y le reiteró las razones para no querer dirigirle la palabra.

Tus intenciones eran meter cizaña, meter furia para decir que ‘Campanita, yo te apoyo’. A ver, ¿quién es conveniente? Tú eres conveniente. Tú eres la que quiere atención, tú eres la que busca cámara, viniste aquí y te entrompaste a Eidevin teniendo un prometido allá afuera. La que quiere atención eres tú

Beba agregó que (le habla a Alexa) porque le toca y le dijo que no tiene claro el juego, pues solamente quiere “cámara y atención”.

“Eres vulgar; no necesitas hablar con tu boca para tener una actitud indecente”, además, afirmó que el contenido que ha mostrado no es nada familiar.

En la dinámica de posicionar a una pareja, Beba confrontó a Yuli Ruiz y a Alexa. Fotos: RCN

En la réplica, Yuli Ruiz fue la primera que quiso responder y se generó un nuevo choque entre ella y Beba, reviviendo la gran tensión que se vivió en aquel primer posicionamiento entre ellas.

Yuli trató de hablar, pero rápidamente fue interrumpida por Beba, quien le dijo que solo tiene una manera de responder ante sus críticas. “Cállate que tú ya hablaste”, le dijo Yuli a la deportista a punto de cruzar los límites.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Psicofonía de Yeison Jiménez revelaría su verdadero temor: alguien no lo deja hablar

Yuli le reclamó a Beba por la actitud que tuvo esta última mientras hacía aseo. A Ruiz no le pareció bien que ella haya hablado de mal olor, justo después de que hiciera aseo.

La discusión fue escalando de tono, al punto de que Carla Giraldo debió intervenir y le pidió a Beba que guardara silencio, pues era el turno de la réplica de Yuli.

¿Por qué Alexa Torrex le sacó un pedazo de papel higiénico a Beba en el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia?

Luego fue el turno de Alexa Torrex y le dejó claro a Beba que sus problemas con Campanita estaban totalmente solucionados.

No metas el tema de Campanita aquí para tapar los errores que sí has tenido. Te has metido con orientación s*x*al, con cuerpos ajenos, con ser mujer y otras cosas más que diré a continuación

Alexa agregó que el beso que se dio con Eidevin López fue en medio de una dinámica organizada por El Jefe.

“Para mí eres conveniente”, le dijo Alexa a Beba en su fuerte posicionamiento, además, la criticó por querer buscar el apoyo de la costa.

Alexa Torrex le sacó un pedazo de papel higiénico a Beba. Foto: RCN

Pero lo que ocurrió después sorprendió a todos. Alexa sacó un pedazo de papel higiénico y pasó a decirle a Beba: “acá tengo tantico papel higiénico para que recojas las c*gad*s que has hecho, porque has hecho muchas. Es más, no te alcanza, ahorita te traigo el rollo”.

Artículos relacionados Sara Uribe Sara Uribe se sinceró con Alexa Torrex tras algunos comentarios escuchados en el brunch: esto le dijo

Esta confrontación dejó claro la tensión que hay en el aire entre Beba, Yuli Ruiz y Alexa Torrex.

Ya hace una semana, en la pasada gala de eliminación, Beba y Alexa habían chocado en el posicionamiento. En ese momento, Alexa le sacó una cabella a Beba mientras ella dirigía sus contundentes palabras. Al final, Torrex le dijo a la deportista que era una mala persona.