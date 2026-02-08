Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Maluma sigue generando opiniones divididas por su nuevo look, ¿qué dijo?

Maluma se dejó ver sin barba y su nuevo aspecto ha causado gran revuelo entre sus seguidores.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Maluma volvió a presumir su look sin barba.
Maluma se mostró sin barba y su aspecto sigue generando revuelo en redes sociales. Foto: AFP - Martin Bernetti

En Instagram, donde suma 64 millones de seguidores, Maluma compartió una publicación en la que presumió su nuevo look, en el cual ahora luce sin barba, algo que resultó muy novedoso para sus fans.

¿Cuál fue la publicación de Maluma con la que presumió su look sin barba?

El ‘Pretty Boy’ compartió siete fotografías en las que mostró al detalle su nuevo aspecto. La publicación generó opiniones divididas entre sus seguidores; varios afirman que se ve bien así, incluso más joven, mientras que otros creen que no debió dejar de lado la barba.

Artículos relacionados

El artista, por su parte, escribió junto a las instantáneas: “orgullosamente latino”, haciendo referencia, quizás, a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl.

Maluma ha revolucionado las redes sociales por su look sin barba.
Maluma sigue generando reacciones entre sus fans al quitarse la barba. Foto: AFP - Jason Méndez

TODOS los cambios de look que te haces, te quedan muy bien”, “de repente me quiero ir a vivir al rancho”, “Dios mío”, “me encanta tu era vaquera”, “volviste a tus 20’s”, “lindo de blusa branca baby”, comentaron algunos internautas.

Y es que el nuevo aspecto de Maluma ha despertado cientos de reacciones en redes sociales. En una publicación anterior, cuando se mostró de frente sin su característica, hubo comentarios de todo tipo, uno de ellos, incluso, provino de su gran amigo, Pipe Bueno.

Iiissshhhh papi que lindo bebé !! Papi te quitaste como 30 años encima jajajaja BENJAMIN BUTTON

Artículos relacionados

Otro usuario, entre tanto, relacionó su aspecto con el sobrenombre que ha recibido a lo largo de su carrera: “ahora sí Maluma baby más baby que nunca”.

¿Dani Duke, novia de La Liendra, rechazó el look de Maluma sin barba?

Dani Duke, novia de La Liendra, se involucró en el debate que se ha generado por el nuevo look del cantante paisa. La creadora de contenido dio su opinión en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Yo creo que ese dilema lo tenemos todas… Se ve raro sin barba, ¿no? Qué dilema, pero bueno, gloria a Dios crece, de más que necesitaba como un cambiecito, como refrescarse

Así mismo, decidió enviarle un mensaje directo al artista por medio de sus redes sociales, en el que le pidió que volviera a su barba.

“Maluma, si ves esta historia, vuelve a tu barba, vuelve a tu ser, vuelve a tu verdadero yo… consejo no pedido, vuelve a ella”.

El mensaje que Dani Duke le envió a Maluma por su nuevo look
Dani Duke le pidió a Maluma que se vuelva a poner la barba. (Foto AFP: Robyn Beck| Canal RCN).

A lo largo de los años, Maluma se ha hecho varios cambios de looks, aunque quitarse la barba era lo único que le faltaba. Desde sus inicios musicales no se le veía de esa manera, por eso el revuelo entre sus fans.

Artículos relacionados

Lo cierto es que su nueva apariencia tendría que ver con su lanzamiento musical. El paisa se unió a la puertorriqueña Kany García y estrenaron ‘1+1’, un sencillo que habla del amor, la conexión real y la pasión.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Fabio Legarda murió trágicamente en Medellín. Legarda

Hermana de Legarda reveló inédito video del artista tras siete años de su muerte

Daniela, hermana de Fabio Legarda, acudió a sus redes sociales para recordar a su hermano, quien murió trágicamente hace siete años.

Paola Jara se retiró temporalmente de la música por el nacimiento de su hija Emilia. Paola Jara

Paola Jara emocionó a sus seguidores con una nueva noticia: “Preparando todo”

Paola Jara ha empezado a trabajar fuertemente para su regreso a la música y con una publicación en redes ha expresado su emoción.

Así recordó Daniela Vidal, esposa de Nicolás de Zubiría de MasterChef su matrimonio: con esta foto Nicolás de Zubiría

Así recordó Daniela Vidal, esposa de Nicolás de Zubiría de MasterChef su matrimonio: con esta foto

Ella es Daniela Vidal, la esposa del chef Nicolás de Zubiría de MasterChef quien recordó su matrimonio con emotiva fotografía.

Lo más superlike

Alexa Torrex sorprendió de nuevo a Beba en el posicionamiento de La casa de los famosos. La casa de los famosos

Alexa le sacó papel higiénico a Beba en el posicionamiento de La casa de los famosos, ¿por qué?

Alexa Torrex sorprendió con una nueva acción en el posicionamiento; después de la cabella, ahora sacó papel higiénico.

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio, hijo del cantante Diomedes Díaz: esto reveló Talento nacional

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio, hijo del cantante Diomedes Díaz: esto se reveló

Él es Christian González, primer jugador de origen colombiano que hará parte del Super Bowl 2026 Talento nacional

Él es Christian González, primer jugador de origen colombiano que hará parte del Super Bowl 2026

¡Adiós a un referente de la televisión! Falleció reconocido periodista en las últimas horas Talento internacional

¡Adiós a un referente de la televisión! Falleció reconocido periodista en las últimas horas

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano