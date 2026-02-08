En Instagram, donde suma 64 millones de seguidores, Maluma compartió una publicación en la que presumió su nuevo look, en el cual ahora luce sin barba, algo que resultó muy novedoso para sus fans.

¿Cuál fue la publicación de Maluma con la que presumió su look sin barba?

El ‘Pretty Boy’ compartió siete fotografías en las que mostró al detalle su nuevo aspecto. La publicación generó opiniones divididas entre sus seguidores; varios afirman que se ve bien así, incluso más joven, mientras que otros creen que no debió dejar de lado la barba.

El artista, por su parte, escribió junto a las instantáneas: “orgullosamente latino”, haciendo referencia, quizás, a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl.

Maluma sigue generando reacciones entre sus fans al quitarse la barba. Foto: AFP - Jason Méndez

TODOS los cambios de look que te haces, te quedan muy bien”, “de repente me quiero ir a vivir al rancho”, “Dios mío”, “me encanta tu era vaquera”, “volviste a tus 20’s”, “lindo de blusa branca baby”, comentaron algunos internautas.

Y es que el nuevo aspecto de Maluma ha despertado cientos de reacciones en redes sociales. En una publicación anterior, cuando se mostró de frente sin su característica, hubo comentarios de todo tipo, uno de ellos, incluso, provino de su gran amigo, Pipe Bueno.

Iiissshhhh papi que lindo bebé !! Papi te quitaste como 30 años encima jajajaja BENJAMIN BUTTON

Otro usuario, entre tanto, relacionó su aspecto con el sobrenombre que ha recibido a lo largo de su carrera: “ahora sí Maluma baby más baby que nunca”.

¿Dani Duke, novia de La Liendra, rechazó el look de Maluma sin barba?

Dani Duke, novia de La Liendra, se involucró en el debate que se ha generado por el nuevo look del cantante paisa. La creadora de contenido dio su opinión en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Yo creo que ese dilema lo tenemos todas… Se ve raro sin barba, ¿no? Qué dilema, pero bueno, gloria a Dios crece, de más que necesitaba como un cambiecito, como refrescarse

Así mismo, decidió enviarle un mensaje directo al artista por medio de sus redes sociales, en el que le pidió que volviera a su barba.

“Maluma, si ves esta historia, vuelve a tu barba, vuelve a tu ser, vuelve a tu verdadero yo… consejo no pedido, vuelve a ella”.

Dani Duke le pidió a Maluma que se vuelva a poner la barba. (Foto AFP: Robyn Beck| Canal RCN).

A lo largo de los años, Maluma se ha hecho varios cambios de looks, aunque quitarse la barba era lo único que le faltaba. Desde sus inicios musicales no se le veía de esa manera, por eso el revuelo entre sus fans.

Lo cierto es que su nueva apariencia tendría que ver con su lanzamiento musical. El paisa se unió a la puertorriqueña Kany García y estrenaron ‘1+1’, un sencillo que habla del amor, la conexión real y la pasión.