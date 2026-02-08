En los últimos años, el nombre de Nicolás de Zubiría se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al destacarse como uno de los chefs de alta cocina más destacados del país.

Además, Nicolás ha adquirido gran popularidad desde hace varios años al ser parte de uno de los jurados de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Por su parte, el nombre de Nicolás ha sido tendencia en las diferentes redes sociales tras la emotiva fotografía que compartió su esposa, Daniela Vidal, quien recordó de manera especial su matrimonio.

¿Cuál fue la emotiva fotografía que compartió Daniela Vidal su matrimonio junto a Nicolás de Zubiría?

Cabe destacar que Nicolás de Zubiría no solo se ha destacado por ser un reconocido chef colombiano, sino que también, ha causado gran expectativa por parte de sus seguidores al demostrar el especial matrimonio que tiene junto a Daniela Vidal.

¿Quién es la bella esposa de Nicolás de Zubiría? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Daniela Vidal compartió recientemente una emotiva publicación recordando su especial matrimonio junto a Nicolás de Zubiría, cuya fecha vivieron hace varios años, pues la descripción de la publicación expresó las siguientes palabras:

“Felices 11 años amor mío. Que fortuna soñar, aprender y vivir esta vida juntos. Te amo”, agregó Daniela Vidal.

Con base a las especiales fotografías que Daniela y Nicolás compartieron en la publicación, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano como: Sebastián Vega, Leo Cocinero y Viena Ruíz se pronunciaron al respecto en sus redes sociales.

Ella es Daniela Vidal, la esposa de Nicolás de Zubiría. | Foto: Canal RCN

¿Quién es Daniela Vidal y cuántos hijos tiene junto a Nicolás de Zubiría?

Tras la especial publicación que compartió Daniela Vidal mediante sus redes sociales junto a Nicolás, una ola de internautas se ha preguntado acerca de su vida profesional.

Daniela Vidal se ha destacado por ser una distinguida libretista, publicista y escritora, quien ha tenido la oportunidad de construir una especial relación junto a Nicolás de Zubiría, con quien tiene dos hijos.

Desde luego, Nicolás de Zubiría ha mantenido bajo la expectativa a sus seguidores al continuar siendo uno de los jurados de MasterChef Celebrity 2026 junto a Jorge Rausch y Belén Alonso, ¿qué opinas de la próxima temporada de la cocina más famosa del país?