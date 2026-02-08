Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio y Carolina Gómez revelaron si terminaron o no ¡Fin a los rumores!

Yeferson Cossio y Carolina Gómez decidieron pronunciarse tras una ola de especulaciones sobre su relación.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yeferson Cossio y Carolina Gómez se sinceraron sobre su relación
Yeferson Cossio y Carolina Gómez hablaron tras rumores de ruptura. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Yeferson Cossio y Carolina Gómez decidieron romper su silencio en la tarde del 8 de febrero para aclarar si habían terminado o no su relación amorosa y compromiso.

¿Yeferson Cossio y Carolina Gómez terminaron?

La pareja de influenciadores empezó a generar dudas en sus seguidores luego que en las últimas semanas empezaran a dejarse de mostrar juntos en redes sociales y eventos públicos.

Este repentino distanciamiento empezó a llamar la atención de los internautas hasta el punto en el que empezaron a debatir sobre una posible crisis y hasta ruptura.

Sumados a estos rumores, los dos influenciadores empezaron a dejar misteriosos mensajes en sus redes sociales que avivaban las especulaciones.

Sin embargo, en la tarde del 8 de febrero la pareja quiso pronunciarse de manera oficial sobre su relación amorosa.

Carolina Gómez publicó mensaje en redes que generó especulaciones sobre Yeferson Cossio
Carolina Gómez y Yeferson Cossio revelaron que siguen juntos. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Yeferson Cossio y Carolina Gómez pusieron fin a los rumores de ruptura: así lo hicieron

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Yeferson Cossio y Carolina Gómez decidieron poner fin a los rumores de su ruptura.

¿Cómo así que terminamos? Nosotros ni sabíamos.

La pareja se mostró disfrutando de un viaje en yate en donde presumieron su relación y se dejaron ver más enamorados que nunca.

Frente a estos rumores el influenciador se mostró sorprendido e irónico asegurando que no sabía cómo podían asegurar algo de esa magnitud sobre su relación.

Dios mío. ¿Cómo hacen para inventar tanto?


Como era de esperarse los comentarios en redes no se han hecho esperar y muchos de sus seguidores han expresado su tranquilidad por ver que siguen juntos y que todo fue parte de rumores.

Cabe resaltar que, estos rumores de ruptura habían generado más impacto ya que los influenciadores se comprometieron en 2025, por lo que sus seguidores están a la espera es de la fecha probable de su boda.

