Este es el video musical de Yeison Jiménez en el que su esposa fue protagonista

Colombia ha llorado durante casi un mes la partida de Yeison Jiménez, quien lamentablemente falleció el 10 de enero en un accidente aéreo en el que iba junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

Desde que falleció, han salido a la luz varios recuerdos del cantante, videos y fotos inéditas en donde se reveló varios detalles de la vida privada de él.

Así mismo, mucho se ha preguntado sobre su relación con Sonia Retrepo, madre de sus hijos, quien sigue manteniendo un perfil privado e incluso después de la muerte de su esposo.

Es por esto por lo que, han salido a la luz más detalles sobre ella, revelando que también ha sido modelo de varios videos musicales de Yeison.

¿En cuáles videos musicales de Yeison Jiménez apareció su esposa?

En redes sociales ha circulado partes del video musical ‘Un perro enamorado’ de Yeison Jiménez, en donde él inicia su canción dedicándole el tema a Sonia Restrepo: “para ti, mi vida”.

La esposa de Yeison Jiménez aparece en este video del cantante. (Foto: Canal RCN)

Ese video está en YouTube, junto a otros clips del artista que grabó en el mismo escenario y con las mismas modelos que aparecen en el anterior video, por lo que no sería el único registro en el que sale Sonia brillando con su belleza.

Al revelar estas grabaciones, los seguidores del artista sintieron tanta nostalgia de ver el amor que Yeison le tenía su esposa y así pueden entender el profundo dolor que ella ha expresado en cada una de las despedidas de su amor.

¿Por qué Sonia Restrepo no figura tanto en cámaras?

Desde que Yeison Jiménez ganó mucha fama, su esposa, Sonia Restrepo se ha mantenido al margen de las cámaras y del ojo público, aun así, cuando anunciaron su segundo embarazo lo hicieron en la portada de una famosa revista.

Así apareció la esposa de Yeison Jiménez en uno de sus videos musicales. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, el hecho del que esté alejada de los reflectores le ha ayudado a mantener su dolor para ella misma y los suyos, ya que, tras la muerte del cantante, han buscado información de ella, pero sigue manteniendo la privacidad.

E incluso, ante su silencio, han creado perfiles falsos haciéndose pasar por ella, usando recuerdos junto a Yeison Jiménez y escribiendo cosas dolorosas usando la tragedia a cambio de seguidores e interacción en redes.