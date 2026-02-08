La Liendra hace preocupante declaración en redes: "Me están amenazando"

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra en redes sociales hizo preocupante denuncia a través de sus redes sociales en la jornada del 8 de febrero.

¿Cuál fue la denuncia que hizo La Liendra en redes sociales?

En las últimas horas, La Liendra generó preocupación entre sus seguidores tras revelar que ha sido amenazado e insultado en redes sociales, luego de tomar una decisión relacionada con una millonaria donación.

El creador de contenido aseguró que tras anunciar que los 100 millones de pesos que generaron sus documentales iban a ser destinados a la entrega de 1.000 kits escolares para colegios de bajos recursos, lejos de recibir solo apoyo, desató una ola de críticas y hasta amenazas.

Me están amenazando, insultando porque tomé la decisión que los 100 millones de pesos que mis documentales generaron sean donados en 1000 kits para colegios de bajos recursos.

La Liendra reveló que lo han amenazado por anunciar que iba a donar 100 millones a colegios de bajos recursos. (Foto | Canal RCN)

¿Qué dijo La Liendra tras las amenazas y ataques que ha recibido?

La Liendra se mostró en shock con el tipo de mensajes que al parecer le están llegando tras anunciar su iniciativa.

El influenciador aprovechó el momento para disculparse con las personas que no están de acuerdo con su iniciativa de donación.

Este video es para pedirles disculpas y perdón a todas esas personas que tal vez no están de acuerdo con la forma en que voy a donarlo.

La Liendra explicó que buscó varias alternativas para hacer su donación y que fue esta la de los colegios la que más le llamó la atención.

Además, quiso darles parte de tranquilidad a sus seguidores al afirmarles que estaría presente en todo el proceso de donación para que no se usaran su dinero para otros fines.

Quiero hacer parte de cada proceso de donación y así asegurarme que cada peso llegue a la persona que lo necesita.

Por otra parte, La Liendra contó que con su iniciativa aparte de beneficiar a solo las personas de los colegios también lo haría con las personas que le vendan los insumos y con los que le ayuden a armar los kits y entregarlos.

Voy a comprar los implementos en una tienda colombiana, vamos a generar empleo y aparte vamos a hacer una donación a los colegios de bajos recursos.

¿Cómo reaccionó Dani Duke a lo denunciado por La Liendra?

Estas declaraciones de La Liendra generaron gran impacto en sus seguidores, quienes empezaron a enviarle mensajes de motivación, asegurando que no se dejara llevar por los malos comentarios y amenazas y siguiese con su iniciativa.

Asimismo, la pareja del influenciador Dani Duke le expresó su apoyo al influenciador dejando claro que no tenía que arrepentirse de nada de lo que está haciendo y de su buena intención.

Te amo novio y amo ese corazón enorme que tienes. No escuches el ruido escucha tu corazón