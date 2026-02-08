Shakira sufrió accidente en pleno concierto en El Salvador: así fue la fuerte caída

La cantante colombiana Shakira se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de sufrir una dura caída en medio de su último show en El Salvador.

¿Cuál fue el accidente que sufrió Shakira en pleno concierto?

El regreso de Shakira a los escenarios en El Salvador no ha pasado por desapercibido y más por el inesperado tropiezo que sufrió en pleno concierto y que ahora es viral en redes sociales.

La caída se dio en el marco de la inauguración de su residencia de conciertos en este país de Centroamérica, una serie de presentaciones con las que la barranquillera volvió a dejar en alto la bandera colombiana.

El accidente ocurrió durante una de las canciones más coreadas de la noche "Si te vas", cuando la artista caminaba por el escenario del Estadio Nacional Jorge “Mágico” González y resbaló.

Shakira sufrió fuerte caída en pleno concierto. (Foto: AFP - Juan Mabromata)

¿Cómo fue la fuerte caída de Shakira en El Salvador?

Shakira se encontraba cantando su canción haciendo unas figuras con la base del micrófono de manera efusiva y al momento de dar unos movimientos rápidos se cayó en plena tarima provocando la preocupación entre sus músicos y seguidores.

Aunque uno de sus guitarristas se lanzó a tratar de ayudarla, la colombiana fue más rápida y se paró de inmediato siguiendo con su show como si no hubiese pasado nada demostrando profesionalismo.

La reacción de Shakira fue la que terminó robándose los aplausos en el concierto y ahora en redes sociales. Muchos aplauden que la colombiana a pesar de la fuerte caída y que le estuviese doliendo, siguiera como si nada con una gran sonrisa.



Este tropiezo no opacó el impacto del concierto ni la conexión de Shakira con su público salvadoreño y por el contrario, el episodio terminó siendo un hecho de elogios para la barranquillera.

Al parecer, la caída más allá del dolor no le causó ninguna lesión a Shakira quien culminó su concierto con normalidad y hasta el momento ni ella ni su equipo se han pronunciado al respecto.