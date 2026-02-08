Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Shakira sufrió accidente en pleno concierto en El Salvador: así fue la fuerte caída

Shakira sufrió una dura caída en pleno escenario mientras que dejó a todos sus músicos en shock.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Shakira sufrió caída en pleno concierto
Así fue la caída de Shakira en pleno concierto en El Salvador. (AFP: KEVIN WINTER)

La cantante colombiana Shakira se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de sufrir una dura caída en medio de su último show en El Salvador.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el accidente que sufrió Shakira en pleno concierto?

El regreso de Shakira a los escenarios en El Salvador no ha pasado por desapercibido y más por el inesperado tropiezo que sufrió en pleno concierto y que ahora es viral en redes sociales.

La caída se dio en el marco de la inauguración de su residencia de conciertos en este país de Centroamérica, una serie de presentaciones con las que la barranquillera volvió a dejar en alto la bandera colombiana.

El accidente ocurrió durante una de las canciones más coreadas de la noche "Si te vas", cuando la artista caminaba por el escenario del Estadio Nacional Jorge “Mágico” González y resbaló.

Shakira habló con sinceridad en sus redes ante el año que vivió.
Shakira sufrió fuerte caída en pleno concierto. (Foto: AFP - Juan Mabromata)

Artículos relacionados

¿Cómo fue la fuerte caída de Shakira en El Salvador?

Shakira se encontraba cantando su canción haciendo unas figuras con la base del micrófono de manera efusiva y al momento de dar unos movimientos rápidos se cayó en plena tarima provocando la preocupación entre sus músicos y seguidores.

Aunque uno de sus guitarristas se lanzó a tratar de ayudarla, la colombiana fue más rápida y se paró de inmediato siguiendo con su show como si no hubiese pasado nada demostrando profesionalismo.

La reacción de Shakira fue la que terminó robándose los aplausos en el concierto y ahora en redes sociales. Muchos aplauden que la colombiana a pesar de la fuerte caída y que le estuviese doliendo, siguiera como si nada con una gran sonrisa.


Este tropiezo no opacó el impacto del concierto ni la conexión de Shakira con su público salvadoreño y por el contrario, el episodio terminó siendo un hecho de elogios para la barranquillera.

Al parecer, la caída más allá del dolor no le causó ninguna lesión a Shakira quien culminó su concierto con normalidad y hasta el momento ni ella ni su equipo se han pronunciado al respecto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante tras lucha contra el cáncer: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante tras lucha contra el cáncer: ¿quién fue?

El mundo de la música vuelve a vestirse de luto tras confirmarse la muerte de reconocido cantante tras batalla contra el cáncer.

Famoso cantante de Bonka confirmó el nacimiento de su hijo junto a su esposa: así lo anunciaron Talento nacional

Famoso cantante de Bonka confirmó el nacimiento de su hijo junto a su esposa: así lo anunciaron

Reconocida pareja del entretenimiento colombiano confirmó el nacimiento de su bebé tras semanas de gran expectativa.

La Suprema reaparece en redes en medio de rumores sobre Blessd y Manuela QM Blessd

La Suprema lanza pulla en medio de rumores de ruptura entre Blessd y Manuela QM: “Ganaste la corona”

La Suprema reaparece lanzando presunta indirecta en medio de rumores de ruptura entre Blessd y Manuela QM.

Lo más superlike

Luisa Castro habló sobre WestCol Westcol

Luisa Castro rompió el silencio e hizo inesperada confesión sobre WestCol

Luisa Castro habló por primera vez sobre su relación con WestCol y contó detalles inéditos del streamer.

Las pruebas del coqueteo de Sara Uribe con el jefe de La casa de los famosos La casa de los famosos

Sara Uribe le coquetea al jefe de La casa de los famosos Colombia: estas son las evidencias

Perro reacciona a canción de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Emotiva reacción de un perro al escuchar música de Yeison Jiménez es viral

Murió famoso actor de manera inesperada dejando gran legado en la televisión: así se reveló Talento internacional

Murió famoso actor de manera inesperada dejando gran legado en la televisión: así se reveló

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano